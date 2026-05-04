Ursula von der Leyen: Moldova este o poveste europeană de succes care abia începe

Moldova este o poveste europeană de succes care abia începe. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat acest lucru în timpul unei întâlniri cu Maia Sandu, în marja Summitului Comunității Politice Europene de la Erevan.

Von der Leyen a asigurat-o pe Sandu că se poate baza pe sprijinul deplin al Europei, amintind Planul de creștere de 1,9 miliarde de euro, care dă rezultate pentru Moldova și progresele din ce în ce mai convingătoare ale țării pe calea sa către UE.

În timpul summitului, Sandu a avut o întâlnire comună cu președintele român Nicușor Dan, președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul britanic Keir Starmer, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European Antonio Costa și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas. Președintele cipriot Nikos Christodoulides și prim-ministrul irlandez Micheál Martin au participat, de asemenea, la discuții.

În urma întâlnirii, Costa a scris pe rețelele de socializare că Uniunea Europeană „susține pe deplin eforturile Republicii Moldova în direcția aderării la UE” și că „moldovenii beneficiază deja de integrarea treptată” în comunitate.

„Aștept cu nerăbdare să vă întâlnesc (Maia Sandu – „I”) la Bruxelles la sfârșitul acestui an, la următorul summit UE-Republica”, a remarcat șefa CE.