Copii din Transnistria, trimiși în tabere rusești cu programe militar-patriotice

Elevi din regiunea transnistreană au participat, în vara anului 2026, la mai multe programe organizate de Federația Rusă și axate pe educația „patriotică”. Potrivit Promo-LEX, activitățile promovează narațiuni istorice ruse și urmăresc cultivarea unei legături identitare a copiilor cu Rusia.

În luna iunie, un grup de elevi din regiunea transnistreană a participat la activități desfășurate la Centrul internațional pentru copii „Artek” din Crimeea ocupată. Promo-LEX precizează că centrul se află sub sancțiuni internaționale pentru implicarea în transferul forțat și îndoctrinarea ideologică a copiilor ucraineni.

Asociația atrage atenția și asupra contextului de securitate în care au fost trimiși copiii, susținând că deplasarea în Crimeea ocupată i-a expus unor riscuri suplimentare.

Ulterior, în perioada 23 iunie–13 iulie, un alt grup de elevi a participat la programul internațional „Cercul prietenilor”, organizat la centrul pentru copii „Orlionok” din Federația Rusă.

Potrivit Promo-LEX, și acest centru se află sub sancțiuni internaționale și organizează programe de educație militar-patriotică. Instituția dispune de infrastructură destinată pregătirii „tinerilor militari” și „tinerilor grăniceri”, iar din 2024 găzduiește un muzeu dedicat războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Acolo ar avea loc și întâlniri între copii și militari ruși care au participat la război.

În aceeași vară, elevi din regiunea transnistreană au fost implicați și în alte inițiative rusești, printre care activități ale „Mișcării celor dintâi” și proiectul „Trenul Memoriei”.

„Mișcarea celor dintâi” este o organizație de stat pentru copii și tineri, creată în Rusia în 2022, care promovează „patriotismul” și apartenența la Rusia. Promo-LEX menționează că, în septembrie 2024, la inițiativa lui Vladimir Putin, la conducerea organizației a fost numit un ofițer care a participat la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Trenul Memoriei”, lansat în 2022 la inițiativa parlamentelor Rusiei și Belarusului, are drept obiectiv declarat protejarea „adevărului istoric” și combaterea presupusei „rescrieri a istoriei”. Potrivit Promo-LEX, proiectul preia teme ale discursului propagandistic folosit de Federația Rusă pentru justificarea războiului împotriva Ucrainei.

Asociația amintește că extinderea participării copiilor din regiunea transnistreană la asemenea programe a fost discutată încă în 2025. La Forumul Internațional „Formula viitorului” de la Kazan, Galina Ratușniac, prezentată de administrația de la Tiraspol drept „viceministră a educației”, a discutat cu oficiali ruși despre intensificarea schimburilor și participarea copiilor la programele centrelor „Orlionok”, „Smena” și „Artek”.

În acest context, Promo-LEX susține că este necesară elaborarea unei politici de reintegrare educațională a regiunii transnistrene, care să țină cont inclusiv de provocările privind demilitarizarea și depolitizarea sistemului educațional din regiune. Aceste recomandări au fost incluse în „Cartea Albă privind reintegrarea educațională a regiunii transnistrene”, publicată de asociație în mai 2026.