Mihail Latîșev cucerește bronzul la Grand Slamul de judo de la Budapesta

Mihail Latîșev a cucerit medalia de bronz la Grand Slamul de judo de la Budapesta. Sportivul moldovean a urcat pe podium la categoria de până la 90 de kilograme, după ce l-a învins în meciul pentru bronz pe rusul Astemir Abazov.

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Latîșev și-a început parcursul în turul secund, unde a trecut de italianul Christian Parlati. În optimile de finală, moldoveanul l-a învins pe germanul Eduard Trippel și s-a calificat în sferturi.

Acolo, Latîșev a cedat în fața brazilianului Guilherme Schimidt, care ulterior a câștigat competiția. Moldoveanul a continuat în recalificări și l-a învins pe brazilianul Rafael Macedo, obținând astfel dreptul de a lupta pentru bronz. În meciul decisiv, Latîșev l-a învins pe Astemir Abazov în doar un minut și 26 de secunde și a încheiat competiția pe locul trei.

Aurul la categoria de până la 90 de kilograme i-a revenit lui Guilherme Schimidt, iar sârbul Boris Rutovic a cucerit argintul. Cealaltă medalie de bronz a fost obținută de britanicul Lachlan Moorhead.

Anterior, Denis Vieru a cucerit bronzul la Grand Slamul de judo de la Budapesta, la categoria de până la 66 de kilograme.