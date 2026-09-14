Reguli noi pentru bancomate, plăți și servicii online: Ce prevede noua lege

Legea privind cerințele de accesibilitate aplicabile unor produse și servicii a fost publicată în Monitorul Oficial. Noile prevederi urmăresc să asigure persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv celor cu dizabilități, persoanelor vârstnice și celor cu limitări funcționale temporare sau permanente un acces mai ușor la produse și servicii.

Actul normativ stabilește cerințe de accesibilitate pentru produsele și serviciile puse la dispoziție sau furnizate pe teritoriul Republicii Moldova și urmărește asigurarea accesului în condiții de egalitate și nediscriminare.

Legea transpune în legislația națională normele europene în domeniu și instituie obligații pentru operatorii economici și furnizorii de servicii privind asigurarea condițiilor necesare pentru utilizarea produselor și serviciilor de către toate categoriile de persoane, inclusiv cele cu dizabilități.

Reglementările vizează șase domenii: tehnologiile și programele software, comerțul electronic, serviciile financiare, serviciile de transport, serviciile oferite de instituțiile publice și comunicațiile de urgență.

Astfel, cerințele de accesibilitate vor fi obligatorii pentru serviciile de comunicații electronice și pentru cele care oferă acces la servicii media audiovizuale. În domeniul transporturilor, acestea se vor aplica paginilor web și aplicațiilor mobile, informațiilor despre călătorii, precum și terminalelor de autoservire utilizate în Republica Moldova.

Noile reguli se vor aplica și procesului de preluare a apelurilor la numărul unic de urgență 112. Microîntreprinderile care prestează servicii vor fi exceptate de la obligația de a respecta cerințele de accesibilitate.

Cerințele vor fi obligatorii și pentru anumite produse, inclusiv sisteme hardware, terminale de plată, bancomate și dispozitive de citire a cărților electronice.

Agenții economici și furnizorii de servicii care nu vor respecta cerințele de accesibilitate riscă sancțiuni contravenționale.

Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2028, cu excepția capitolelor referitoare la cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor, care vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Pentru contractele de furnizare a serviciilor aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii este prevăzută o perioadă de tranziție de cinci ani. Totodată, terminalele de autoservire utilizate înainte de intrarea în vigoare a noilor reglementări vor putea fi menținute în exploatare pentru o perioadă de cel mult 20 de ani.