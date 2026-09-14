Dosarul concesionării Aeroportului: Procurorii cer 6 ani de închisoare pentru Leancă

Procurorii cer șase ani de închisoare pentru fostul premier Iurie Leancă în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău. Solicitarea a fost formulată luni, 14 septembrie, de procurorul Victor Muntean, odată cu începerea dezbaterilor judiciare în acest dosar.

Pedepse similare au fost solicitate și pentru mai mulți foști oficiali implicați în procesul de concesionare a aeroportului. Astfel, acuzarea cere câte șase ani de închisoare pentru fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr, fostul director general al Agenției Proprietății Publice (APP) Tudor Copaci, fosta directoare adjunctă a APP Angela Susanu, fostul director general interimar al Aeroportului Internațional Chișinău Petru Jardan și fostul director financiar al întreprinderii Alexandru Ciutac.

În cazul fostei șefe adjuncte a Direcției administrarea proprietății publice a APP, Maria Șendilă, procurorii solicită o pedeapsă de cinci ani de închisoare.

Dosarul este examinat de Judecătoria Chișinău și a ajuns la etapa dezbaterilor judiciare, una dintre ultimele faze ale examinării unei cauze penale înainte de pronunțarea sentinței.

Dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău a fost trimis în judecată în mai 2023. În total, opt persoane sunt judecate în această cauză: Iurie Leancă, Valeriu Lazăr, Tudor Copaci, Angela Susanu, Maria Șendilă, Petru Jardan, Alexandru Ciutac și Alla Țubari, șefa Serviciului analiză economică al Aeroportului Internațional Chișinău.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, statul ar fi fost prejudiciat cu peste 392 de milioane de lei în urma concesionării aeroportului în anul 2013. Acuzarea susține că procesul ar fi fost desfășurat în interesul unei „organizații criminale”, iar concursul pentru concesionare ar fi fost mimat.

Procurorii mai susțin că Iurie Leancă, Valeriu Lazăr, Tudor Copaci și Petru Jardan ar fi contribuit la reducerea cotei din profit care urma să ajungă la bugetul de stat în urma concesionării aeroportului, de la 8% la 1%.

Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.