Fermierii amenință cu proteste și tehnică agricolă dacă TVA va fi majorată la 12%

Asociația „Forța Fermierilor” amenință cu proteste în cazul în care autoritățile nu vor renunța la intenția de a majora TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Agricultorii anunță că ar putea ieși în stradă chiar în ziua votării politicii fiscale pentru 2027 în lectura a doua, iar ulterior protestele ar putea continua cu implicarea tehnicii agricole.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Asociației „Forța Fermierilor” din 11 septembrie, după o nouă analiză a proiectului politicii fiscale pentru anul viitor, votat deja de Parlament în prima lectură.

Potrivit Asociației, membrii Consiliului au consultat sute de agricultori din teritoriu, care și-au exprimat nemulțumirea față de propunerea de majorare cu 50% a cotei TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase, de la 8% la 12%.

Fermierii califică măsura drept „nejustificată, discriminatorie și dezastruoasă”, în special în contextul scumpirii inputurilor agricole și al pierderilor provocate de calamitățile naturale din ultimii ani.

„Producătorii agricoli sunt nedumeriți și revoltați și întreabă cum e posibil de ridicat brusc povara fiscală într-un sector care, în ultimii cinci ani, a fost cel mai afectat de calamități naturale și a avut o finanțare minusculă din partea statului”, susține Asociația.

„Forța Fermierilor” mai afirmă că în mai multe state ale Uniunii Europene din Europa Centrală și de Sud cotele TVA aplicate în agricultură sunt cuprinse între 5% și 11%, iar agricultorii beneficiază și de plăți directe de 200–500 de euro pentru un hectar.

Consiliul Asociației s-a pronunțat și împotriva creșterii cotei impozitului pe venit pentru gospodăriile țărănești, precum și a majorării semnificative a accizelor la motorină în lipsa unui mecanism de rambursare pentru agricultori.

În perioada următoare, „Forța Fermierilor” intenționează să participe la consultările publice asupra proiectului politicii fiscale și solicită organizarea unei dezbateri speciale în Parlament privind TVA în agricultură, cu participarea comisiilor parlamentare de profil și a ministrului Agriculturii.

Totodată, membrii Consiliului urmează să organizeze, în următoarele șapte zile, întâlniri în teritoriu cu deputați ai partidului de guvernare pentru a discuta majorarea TVA.

Dacă aceste consultări nu vor duce la un rezultat favorabil agricultorilor, Asociația anunță organizarea unui miting în ziua în care politica fiscală va fi votată în lectura a doua, estimativ pe 24 sau 25 septembrie.

„După care pot urma un șir de proteste cu folosirea tehnicii și utilajelor agricole”, avertizează „Forța Fermierilor”.