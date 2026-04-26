Dezastrul de la Cernobîl. Situl nuclear, sub amenințarea războiului din Ucraina: „Există un risc real de a se produce un nou incident”

Dozimetrul prins de piept începe să ticăie mai repede în clipa în care ieși de pe traseul marcat din interiorul centralei nucleare de la Cernobîl. Dacă te întorci pe traseu, ritmul lui încetinește din nou – o linie invizibilă între solul curat și zona contaminată. Deasupra se înalță „noul înveliș de protecție” (NSC) – cea mai mare structură mobilă din oțel construită vreodată, mai înaltă decât Statuia Libertății, mai lată decât Colosseumul, cu arcul său curbat deasupra capului ca un hangar construit pentru avioane gigantice, relatează The Guardian.

Finalizat în 2019, cu un cost de 2,5 miliarde de dolari și finanțat de 45 de țări, NSC a fost construit pentru a proteja lumea de ceea ce se află sub el. Se află în centrul unei vaste zone de excludere, un peisaj radioactiv de dimensiunea Ciprului, părăsit în mare parte de oameni. Câinii vagabonzi cutreieră centrala în haite.

În interior se află „sarcofagul” – o structură din beton ridicată în doar 206 de zile pentru a acoperi ruinele reactorului nr. 4, care a explodat la 26 aprilie 1986 în cel mai grav accident nuclear înregistrat până în prezent. Privit de aproape, sarcofagul pare aproape improvizat – plăci masive așezate una peste alta ca niște cuburi uriașe, cu urme de rugină la îmbinări. În interior, sunt încă blocate 180 de tone de combustibil nuclear și patru-cinci tone de praf radioactiv.

NSC a fost construit pentru a câștiga timp: pentru a permite demontarea în condiții de siguranță a sarcofagului instabil pe parcursul a câteva decenii, protejând în același timp împotriva consecințelor în cazul în care acesta s-ar prăbuși. Ceea ce finanțatorii săi nu au prevăzut a fost un război – Cernobîl a fost ocupat în primele săptămâni ale invaziei rusești din 2022 asupra Ucrainei – și cu atât mai puțin un atac cu drone asupra centralei, trei ani mai târziu.

În colțul de nord-vest al acoperișului, o peticire provizorie marchează locul în care o dronă rusească ieftină, în valoare de 20.000 de dolari, a străpuns structura pe 14 februarie 2025, făcând o gaură în arc și compromițând chiar funcția pentru care a fost construit acesta.

„Dacă sarcofagul se prăbușește, peste o sută de tone de combustibil nuclear ar fi eliberate în atmosferă”, a declarat directorul general al centralei, Serhii Tarakanov.

Autoritățile ucrainene și experții occidentali afirmă că este necesară o reparație completă în termen de patru ani, altfel durata de viață de 100 de ani a învelișului NSC nu mai poate fi garantată. Se estimează că aceasta va costa până la 500 de milioane de euro – o sumă pe care guvernul ucrainean, aflat în dificultate financiară, nu a reușit încă să o strângă.

Între timp, războiul continuă în Ucraina, iar Rusia a lansat în repetate rânduri drone și rachete pe traiectorii de zbor din apropierea centralei nucleare de la Cernobîl, sporind riscul producerii unui nou dezastru. La 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl, unul dintre cele mai vulnerabile locuri din lume rămâne în continuare amenințat.

Februarie 2025: atac cu drona

Oleksandr Skomarokhov a fost trezit de un agent de pază în zorii zilei de 14 februarie 2025. Inginerul-șef adjunct, cu mustață gri, ochelari cu rame groase și aproape patru decenii de experiență la uzină, și-a dat seama repede că situația era gravă. „Am mai asistat la bombardamente și înainte, dar știam că m-ar fi trezit doar dacă s-ar fi întâmplat ceva grav”, și-a amintit el.

O dronă rusă de tip Geran-2 a lovit fața nord-vestică a arcului la aproximativ 85 de metri deasupra solului – cam la înălțimea unei clădiri cu opt etaje.

Explozia, despre care Ucraina a afirmat că a fost intenționată, a provocat o gaură de 15 metri pătrați în pereții exteriori și interiori ai NSC și a fost suficient de puternică încât să fie înregistrată de sistemul de monitorizare a cutremurelor al clădirii.

„Apoi, adevăratele probleme au început după izbucnirea incendiului”, a spus Skomarokhov.

Pompierii au sosit în câteva minute, dar o membrană de etanșare din cauciuc din interiorul acoperișului luase foc și continua să ardă mocnit în adâncul structurii, fiind inaccesibilă. Timp de trei săptămâni, echipele au făcut 332 de găuri în peretele exterior pentru a ajunge la focare cu ajutorul furtunurilor de apă.

După ce incendiile au fost în cele din urmă stinse, oficialii de la Cernobîl au declarat că incendiul distrusese două sisteme esențiale. Funcția de izolare – capacitatea NSC de a reține orice scurgere radioactivă din sarcofag – fusese compromisă. La fel se întâmplase și cu sistemul de control al umidității, care împiedică coroziunea structurii de oțel și expune arcul însuși riscului de a ceda.

„Atacul cu drone rusești a distrus principalele funcții ale noii structuri de izolare de siguranță”, a declarat Eric Schmieman, inginerul care a coordonat proiectarea conceptuală a arcului la sfârșitul anilor 1990, într-o evaluare a pagubelor comandată de Greenpeace Ucraina.

În cazul în care sarcofagul s-ar prăbuși – fie din cauza unui impact, a unei defecțiuni structurale sau a uzurii (construit pentru o durată de 20 de ani, dar care rezistă de 40) – experții afirmă că s-ar elibera în aer un alt nor de particule radioactive, fără nicio măsură de protecție care să-l rețină.

„Prăbușirea sarcofagului ar reprezenta în primul rând un pericol enorm pentru cei care lucrează la centrala de la Cernobîl și ar întârzia cu mulți ani eforturile de gestionare a dezastrului”, a declarat Shaun Burnie, specialist nuclear senior la Greenpeace.

Dincolo de costurile financiare și de conflictul armat, se pune problema modului în care se realizează efectiv lucrările de reparație la înveliș. Nivelurile ridicate de radiații înregistrate chiar deasupra secțiunii avariate înseamnă că, din punct de vedere legal, muncitorii nu pot petrece mai mult de aproximativ 20 de ore pe an în acea zonă fără a-și depăși limita anuală de expunere.

„Muncitorii vor putea să-și îndeplinească sarcinile acolo timp de câteva ore, dacă nu chiar câteva minute pe rând”, a spus Tarakanov, adăugând că lucrările vor necesita aproximativ 100 de muncitori calificați în construcții, care vor lucra în ture scurte la înălțime, pe o suprafață curbată și contaminată.

E ceva greu de înțeles pe deplin în toată povestea asta, a reflectat Skomarokhov, care a venit să lucreze la Cernobîl în 1987, la un an după dezastru. „Știam ce s-a întâmplat aici și voiam să mă asigur că nu se va repeta niciodată”, a spus el, vorbind în ceea ce a mai rămas din camera de control nr. 4 – unde, la ora 1:23 dimineața, pe 26 aprilie 1986, operatorii au apăsat butonul de urgență AZ-5 într-o ultimă încercare de a opri reactorul.

În schimb, o combinație fatală de defecte de proiectare și de instabilitate a nucleului a provocat o explozie.

În încăpere, panourile de comandă, cadranele și întrerupătoarele sovietice sunt nemișcate, vopseaua exfoliindu-se în fâșii lungi. Totuși, încă se poate distinge locul unde se afla odată butonul, o gaură întunecată marcându-i locul.

În săptămânile care au urmat, 28 de persoane au murit din cauza sindromului de radiații acute. Aproximativ 116.000 de persoane au fost evacuate. Particulele radioactive s-au răspândit spre nord-vest, traversând Europa. Dezastrul a fost detectat pentru prima dată nu în Uniunea Sovietică, ci în Suedia, câteva zile mai târziu, când un angajat al unei centrale nucleare a declanșat alarmele de radiații în timp ce se îndrepta spre locul de muncă.

În cartea sa despre Cernobîl, istoricul ucrainean Serhii Plokhy susține că dezastrul a contribuit la formarea unei conștiințe naționale ucrainene moderne, punând în evidență eșecurile sistemului sovietic. Pentru mulți oameni, scrie el, a fost un moment de ruptură: o înțelegere bruscă a naturii sistemului sub care trăiau.

„Nu mi-aș fi imaginat că războiul va ajunge până aici”

Invazia la scară largă a Rusiei din 2022 a reprezentat un alt moment de unitate națională, iar Cernobîl a fost din nou prins în mijlocul evenimentelor. Forțele ruse au trecut granița la 24 februarie 2022 și s-au îndreptat direct spre centrală, folosind ruta prin Belarus care trece la doar câțiva kilometri de zona de excludere.

În câteva ore, locul a devenit o zonă militară activă. Soldații ruși au săpat tranșee defensive foarte aproape de „pădurea roșie” – porțiunea de teren situată imediat la vest de centrală, care a suferit una dintre cele mai grave contaminări în 1986 și care rămâne una dintre cele mai radioactive zone din zona de excludere.

Angajații care s-au prezentat la turele programate înainte de atacul rusesc au fost reținuți și obligați să lucreze în ture neîntrerupte timp de aproape o lună.

„Am văzut multe lucruri în viața mea, dar nu mi-aș fi imaginat că războiul va ajunge până aici”, a spus

Natalia, care lucrează la Cernobîl din 1980, fiind astfel una dintre angajatele cu cea mai lungă vechime. Natalia, care a cerut să nu i se dezvăluie numele de familie, s-a mutat ulterior în Slavutîci, ultimul oraș sovietic construit în 1987 pentru a găzdui muncitorii de la centrală, după ce Pripiat – orașul inițial al companiei, situat la 4 km de reactor – a fost abandonat peste noapte.

În timpul ocupației orașului, ea și colegii ei au fost izolați de restul țării, fără internet și fără căi de aprovizionare. „Fermierii locali au fost nevoiți să introducă lapte pe ascuns”, a spus ea.

Când forțele ruse s-au retras din Cernobîl după 35 de zile, au lăsat în urmă birouri jefuite – computere, cuptoare cu microunde și frigidere luate din încăperile în care personalul lucrase timp de zeci de ani. Afișele din incintă poartă în continuare numele a șase muncitori de la Cernobîl răpiți în timpul ocupației, despre care se crede că se află încă în Rusia.

La intrarea în zona de excludere, primul lucru care îți sare în ochi este prezența militară – puncte de control, soldați, câte un vehicul blindat ici-colo. Pe măsură ce înaintezi, pădurea preia controlul, pinii strângându-se de o parte și de alta, iar mici sate se zăresc printre copaci. Casele sunt abandonate, iar mici plăcuțe lipite pe unele uși indică numărul de persoane care locuiau odinioară acolo.

Acolo unde oamenii nu mai pot trăi, au venit alte specii. Caii Przewalski, cu silueta robustă, pasc, iar lupii și râșii vânează în pădurile care au crescut din nou pe terenurile agricole de odinioară. În bazinul de răcire de lângă reactor, somnii au ajuns la dimensiuni extraordinare.

Însă izolarea zonei de excludere nu oferă nicio protecție împotriva războiului.

De la octombrie 2024, centrala a suferit patru întreruperi totale de curent cauzate de atacurile rusești asupra rețelei electrice, fiecare dintre acestea necesitând utilizarea generatoarelor diesel de urgență pentru a menține în funcțiune sistemele de răcire a combustibilului uzat.

Au fost aduse întăriri suplimentare ale sistemelor de apărare aeriană și trupe militare, a declarat Vadim Slipukha, directorul general adjunct pentru securitate al complexului, precizând totuși că amenințarea nu a dispărut. Chiar și o lovitură accidentală provocată de o dronă deviată de pe traiectorie de mijloace de război electronic ar putea provoca prăbușirea sarcofagului.

„Rugăm comunitatea internațională să înțeleagă”, a spus Tarakanov. „Există un risc real de a se produce un nou incident. S-ar putea întâmpla în orice noapte, în orice zi.”