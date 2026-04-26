Un copil de 6 ani, rănit grav după ce un copac a căzut peste el la Grădina Zoologică

Un copil de 6 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce un copac a căzut peste el în incinta Grădinii Zoologice din Chișinău.

Incidentul s-a produs în timp ce copilul se afla împreună cu tatăl său pe teritoriul Grădinii Zoologice. Potrivit informațiilor preliminare, un copac a fost doborât de vânt și a căzut peste minor.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a preluat copilul și l-a transportat de urgență la spital. Medicii spun că acesta se află în stare gravă.

„În contextul rafalelor puternice de vânt, îndemnăm părinții să evite deplasările împreună cu copiii”, se arată în mesajul oamenilor legii.