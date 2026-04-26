Cod Portocaliu de vânt: Copaci doborâți, acoperișuri rupte și pagube în Chișinău

Primăria municipiului Chișinău avertizează cetățenii să fie prudenți, după ce a fost emis Cod Portocaliu de intensificări ale vântului pentru ziua de astăzi.

Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, avertizarea este valabilă în intervalul orelor 09:00–21:00, perioadă în care sunt prognozate rafale de vânt de până la 19–24 m/s, iar izolat chiar până la 26 m/s. În acest context, autoritățile municipale îndeamnă locuitorii să dea dovadă de responsabilitate și să ia măsuri pentru a-și proteja sănătatea și bunurile.

Primăria recomandă evitarea aflării în apropierea arborilor bătrâni, precum și a parcării autovehiculelor în astfel de zone, pentru a preveni eventuale incidente.De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale pe durata avertizării, iar părinții să supravegheze copiii minori.

În cazul unor situații de urgență sau incidente provocate de condițiile meteo, locuitorii pot apela Dispeceratul Central Municipal (022) 22-22-67, (022) 22-26-04 sau numărul unic de urgență 112.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația și solicită populației să respecte recomandările pentru a evita riscurile generate de vântul puternic.