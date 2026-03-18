Deputata MAN, Angela Cutasevici solicită Procuraturii o investigație complexă în cazul decesului Ludmilei Vartic

Deputata MAN, Angela Cutasevici, a înaintat un demers oficial către Procuratura Generală, prin care solicită investigarea complexă a circumstanțelor care au precedat decesul Ludmilei Vartic și verificarea modului în care au intervenit instituțiile responsabile.

Deputata cere clarificări privind eventualele sesizări anterioare, evaluarea situației de risc în care se aflau victima și cei doi copii minori, precum și legalitatea procedurilor prin care ar fi fost restricționate drepturile părintești ale Ludmilei Vartic.

Totodată, Angela Cutasevici solicită verificarea acțiunilor întreprinse de Inspectoratul de Poliție Hîncești, autoritățile tutelare și structurile de asistență socială locale, pentru a stabili dacă tragedia putea fi prevenită și dacă instituțiile statului au intervenit corespunzător.

Potrivit deputatei, este necesară o examinare complexă a cazului, iar Procuratura Generală trebuie să informeze public despre rezultatele verificărilor și măsurile întreprinse.