Zaharova, în isterie după ce lui Ozerov i s-a pus pe masă apă din Nistru

Maria Zaharova a reacționat isteric, după convocarea ambasadorului rus agreat Oleg Ozerov. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei se declară nedumerită de ce diplomatului i s-a pus apă din Nistru pe masă.

Oficiala de la Moscova a presupus că autoritățile din Moldova ar fi intenționat să ceară astfel sprijinul Kremlinului, pentru a efectua analiza probelor la Moscova.

În același timp, Zaharova a acuzat Chișinăul că pe lângă „lichidul tulbure” nu au fost prezentate rezultatele expertizelor de laborator.

„În lipsa posibilităților reale să facă expertize, o fi vrut ca ambasadorul nostru să transmită rugămintea la Moscova, să ajutăm, să vedem ce e în acea apă. Nu judec cui i-a venit în cap această acțiune. Nu cred că e MAE din Moldova”, a spus Zaharova.

Ambasadorul agreat al Rusiei Oleg Ozerov a fost convocat luni la Ministerul Afacerilor Externe. Diplomatul a primit o notă de protest, după ce trupele ruse au bombardat hidrocentrala de la Novodnestrovsk. Conform autorităților de la Chișinău, urmare a atacului, în Nistru s-a scurs combustibil. Drept urmare, mai multe localități de la nordul Moldovei au rămas fără apă la robinete.