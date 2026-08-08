Corina Cojocaru, la Forumul Diasporei: Chiar dacă am reușit să obținem microfonul, ni l-au deconectat. Oamenii care au adresat întrebări au fost plasați în primele rânduri: „Totul a fost regizat!”

Diplomata Corina Cojocaru susține că i-a fost deconectat microfonul în timp ce încerca să ia cuvântul la Forumul Diasporei. Potrivit acesteia, doar persoanele înscrise în prealabil pentru intervenții ar fi avut acces la microfon.

„Microfonul se conectează doar la cei care s-au înregistrat să ia cuvântul. Din păcate, noi, cei din sală, care cerem cuvântul nu ni-l mai dă. Chiar dacă am reușit să obținem microfonul, ni l-au deconectat. E regretabil, pentru că totul e regizat. Se dau întrebări generale, nimic concret. Oamenii care au adresat întrebări au fost plasați în primele rânduri”, a declarat Cojocaru. Într-un final, Corina Cojocaru a reușit să ia cuvântul după ce s-a ridicat în picioare și a început să adreseze întrebările fără microfon.

Forumul Diasporei este evenimentul central al Zilelor Diasporei 2026, desfășurate în perioada 3-31 august sub genericul „Oriunde am fi, Moldova ne unește!”.