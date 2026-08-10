Corupție! 30.000 € pentru „liberare pe motiv de boală” a unui condamnat

Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore după ce ar fi pretins 30.000 de euro pentru a influența angajați ai unui penitenciar să pregătească actele necesare și să inițieze procedura de liberare a unui condamnat pe motiv de boală gravă. O tranșă din bani i-ar fi fost transmisă sub controlul ofițerilor CNA, iar ulterior procurorii anticorupție și ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul suspectului.

„Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi susținut că poate determina funcționarii unui penitenciar, în vederea exercitării funcțiilor lor de serviciu, să perfecteze documentele necesare și să adopte deciziile corespunzătoare pentru înaintarea în instanța de judecată a unui demers privind liberarea unui condamnat de la executarea pedepsei, în legătură cu constatarea unei boli grave. O tranșă din suma pretinsă i-a fost transmisă bănuitului sub controlul ofițerilor CNA.

Astăzi, procurorii anticorupție și ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. În prezent, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate, se arată într-un comunicat emis de PA.