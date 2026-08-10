Deșeuri biologice lângă un izvor din Comrat. Garda de Mediu cere intervenția autorităților

Garda Națională de Mediu atrage atenția asupra riscurilor pentru mediu și sănătatea populației provocate de deșeurile depozitate necontrolat în apropierea orașului Comrat. Inspectorii au semnalat, în special, prezența deșeurilor biologice și a resturilor de animale în apropierea unui izvor subteran.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu susțin că în această săptămână au fost recepționate mai multe plângeri privind starea gunoiștii din apropierea orașului Comrat. Potrivit autorității, aceasta ar fi lăsată nesupravegheată și fără o gestionare corespunzătoare.

„Este indiferență totală față de cetățeni și față de mediu”, se arată într-un mesaj publicat de Garda Națională de Mediu.

Oficialii au mers la fața locului și au prezentat imagini cu rămășițe de animale și deșeuri organice depozitate în apropierea unei surse de apă. În imagini poate fi observată și apa cu o culoare suspectă, însă autoritățile nu au prezentat, deocamdată, rezultatele unor analize care să confirme o eventuală contaminare.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu atrag atenția că situația este cu atât mai îngrijorătoare în contextul crizei de apă din raionul Comrat. Potrivit instituției, localnicii s-ar fi adresat de mai multe ori autorităților competente, însă problema nu ar fi fost soluționată.

„Cunoscând situația crizei de apă în raionul Comrat, localnicii s-au adresat de mai multe ori la organele competente, dar nu s-au luat măsuri”, susține Garda Națională de Mediu.

În mesajul său, instituția face apel către autoritățile centrale și locale să identifice o soluție pentru gestionarea gunoiștii sau să desemneze un agent economic responsabil de salubrizarea și gestionarea deșeurilor.

Autorul imaginilor video publicate de autoritate atrage, la rândul său, atenția asupra apropierii deșeurilor de sursa de apă.

„Uitați-vă cât de aproape de apă. Strașnic. Și apa se vede că încă curge”, spune acesta în înregistrare.

De cealaltă parte, șeful Inspecției pentru Protecția Mediului din UTA Găgăuzia, Nicolai Ghercioglo, a declarat pentru NewsMaker că autoritatea a fost informată despre situația semnalată și a demarat deja un control.

Potrivit lui Ghercioglo, verificările preliminare indică faptul că deșeurile observate în zonă ar proveni de la activitatea unui agent economic. Acesta a precizat că nu ar fi vorba despre cadavre de animale, ci despre deșeuri rezultate în urma procesului de producție.

Responsabilul a explicat că agentul economic își evacuează apele reziduale, iar acestea ajung în zona gunoiștii. Întrucât obiectivul este amplasat la o cotă mai ridicată decât gunoiștea, scurgerile se îndreaptă în mod natural spre aceasta.