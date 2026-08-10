Chișinău: Strada Sarmizegetusa, reabilitată pe un tronson de circa 9.000 de metri pătrați

Lucrările principale de reabilitare a carosabilului pe strada Sarmizegetusa, pe tronsonul dintre bulevardul Cuza-Vodă și strada Burebista, au fost finalizate, anunță Primăria Chișinău. Intervențiile au vizat o suprafață de aproximativ 9.000 de metri pătrați.

Potrivit municipalității, pe acest segment au fost efectuate lucrări de frezare a asfaltului deteriorat, aplicarea stratului de egalizare, ridicarea la nivel a căminelor de vizitare și a receptoarelor pluviale, după care au fost așternute două straturi de beton asfaltic, inclusiv stratul de uzură.

„Pe acest sector au fost executate lucrări de frezare a asfaltului uzat, aplicarea stratului de egalizare, ridicarea la cotă a căminelor de vizitare și a receptoarelor pluviale, iar ulterior au fost așternute cele două straturi de beton asfaltic, inclusiv stratul de uzură, pe o suprafață de aproximativ 9.000 m²”, a declarat primarul general Ion Ceban.

Recent, pe același tronson a fost amenajată și o trecere pentru pietoni supraînălțată.

În prezent, muncitorii desfășoară lucrări la accesele către clădiri și la racordările cu străzile adiacente. Acestea presupun frezarea și asfaltarea zonelor de legătură, reamenajarea pavajului și ajustarea trotuarelor prin coborârea bordurilor în dreptul acceselor.

„Intervențiile includ frezarea și asfaltarea zonelor de racordare, reamenajarea pavajului și adaptarea trotuarelor prin coborârea bordurilor în dreptul acceselor, astfel încât acestea să fie aduse la cota noului carosabil”, a precizat Ion Ceban.

După încheierea tuturor lucrărilor, pe segmentul reabilitat urmează să fie aplicate marcajele rutiere.

Primăria Chișinău menționează că anterior au fost reabilitate și trotuarele de pe strada Sarmizegetusa. De asemenea, cealaltă parte a străzii, pe tronsonul dintre bulevardul Cuza-Vodă și bulevardul Decebal, a fost supusă unei reabilitări capitale, atât în ceea ce privește carosabilul, cât și trotuarele.