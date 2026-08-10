Escrocii nu vor mai putea suna din străinătate afișând numere moldovenești: Autoritățile introduc noi măsuri împotriva fraudelor

ARCOM și operatorii de telefonie mobilă au implementat un mecanism provizoriu pentru blocarea apelurilor cu numere falsificate, folosite frecvent în escrocherii. Măsura vizează apelurile din străinătate care afișează numere din Republica Moldova, inclusiv ale unor instituții sau bănci.

„Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații (ARCOM) a adoptat pe data de 6 august 2026, hotărârea prin care instituie mecanism tehnic comun de implementare a soluției Number Verification API, de către operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova — S.A. „Moldtelecom”, Î.M. „Orange Moldova” S.A. și S.A. „Moldcell”, menit să prevină și să combată falsificarea identificatorului liniei apelante, fenomen cunoscut drept „CLI spoofing”.

CLI spoofing este practica frauduloasă prin care apelanții falsifică numărul de originare a apelului, astfel încât un apel real, originat de la un număr aparținând unui plan de numerotație străin, este modificat și afișat persoanei apelate ca un apel parvenit de la un număr din planul național de numerotație al Republicii Moldova — adesea al unei instituții de stat, bănci etc. Această tehnică este frecvent cooptată la realizarea escrocheriilor de inginerie socială, prin care persoanele sunt induse în eroare și determinate să transmită date personale, financiare sau chiar sume de bani.

Pentru limitarea acestui tip de fraudă, ARCOM a stabilit etapele de implementare de către operatorii mobili pentru dezvoltarea și punerea în funcțiune a unui sistem interoperator de verificare, aplicabil tuturor apelurilor primite din afara Republicii Moldova care afișează un număr de telefon din Planul Național de Numerotație al Republicii Moldova.

În prezent, operatorii de telefonie mobilă deja aplică o soluție tehnică provizorie, care constă în rerutarea apelurilor provenite din străinătate, către rețeaua operatorului căruia i-a fost eliberat prin licență, numărul de la care este originat apelul. Această măsură, deja și-a demonstrat eficiența prin creșterea considerabilă a numărului apelurilor frauduloase blocate și asigurarea unei protecții eficiente la nivel național privind tentativele de falsificare a numărului apelantului cu utilizarea Planului Național de Numerotație. Apreciem efortul operatorilor în implementarea soluției provizorii, măsură care a contribuit deja la diminuarea numărului de apeluri frauduloase semnalate de utilizatori. Acest mecanism va fi pe deplin funcțional până la implementarea integrală a noului mecanism bazat pe Number Verification API.

Protecția utilizatorilor de servicii de comunicații electronice rămâne o prioritate constantă pentru ARCOM. Prin această hotărâre, Agenția continuă fortificarea cadrului de securitate a rețelelor de telecomunicații și consolidează cooperarea cu operatorii pentru a răspunde eficient provocărilor tot mai sofisticate generate de fraudele telefonice internaționale”, menționează responsabilii.