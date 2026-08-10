Fostul șef al MoldATSA scapă de controlul ANI, dar motivele rămân necunoscute: Actul de constatare „în eroare”, după trei zile de la publicare

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat inițierea unui control în privința fostului administrator al MoldATSA, Dumitru Vangheli. Motivele ce stau la baza deciziei sunt deocamdată necunoscute, întrucât actul de constatare nu poate fi accesat pe pagin instituției.

Potrivit informației de pe site-ul ANI, documentul a fost publicat pe 7 august 2026.

Deocamdată, motivele care au stat la baza deciziei ANI nu sunt cunoscute. Actul publicat în registrul autorității nu poate fi consultat, întrucât documentul PDF nu se deschide și generează eroarea „404”.

Autoritatea Națională de Integritate nu a comentat deocamdată situația.

Directorul MoldATSA, Dumitru Vangheli, a fost suspendat din funcție, după o investigație privind legalitatea și autenticitatea actelor pe care le-a depus în dosarul de concurs pentru șefia instituției.