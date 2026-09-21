Costiuc acuză o presupusă anchetatoare de escrocherie. Reacția Poliției

Poliția Națională a venit cu o reacție după ce deputatul Vasile Costiuc a făcut public cazul unei femei despre care susține că ar fi fost deposedată de 3.500 de euro de către o persoană prezentată drept ofițer de urmărire penală. Instituția afirmă că, în urma verificărilor, în ultimii opt ani nu a avut angajată o persoană care să corespundă descrierii făcute de parlamentar.

Potrivit lui Costiuc, o femeie pe nume Larisa s-ar fi adresat Poliției după ce ar fi fost înșelată de escroci cu 86 de euro. Deputatul susține că ulterior aceasta ar fi fost deposedată de încă 3.500 de euro chiar de către persoana care ar fi trebuit să-i investigheze cazul.

„Dosarul este de o gravitate ieșită din comun: o bătrână care a mers la Poliție să ceară ajutor după ce a fost înșelată de escroci cu 86 de euro a ajuns să fie deposedată de încă 3.500 de euro chiar de către cea care trebuia să-i apere drepturile — anchetatoarea Svetlana Cebotaru”, a scris Vasile Costiuc pe rețelele sociale.

Parlamentarul mai susține că femeia încearcă de trei ani să obțină dreptate și a criticat modul în care instituțiile statului ar fi gestionat cazul.

În replică, Poliția precizează că a efectuat verificări în legătură cu informațiile apărute în spațiul public.

„În ultimii opt ani nu a avut angajată o persoană care să corespundă descrierii prezentate în postarea respectivă”, se arată în reacția instituției.

Poliția îi solicită lui Vasile Costiuc să transmită toate informațiile de care dispune în legătură cu presupusul caz, inclusiv documentele și datele pe care și-a bazat declarațiile, pentru ca acestea să poată fi verificate.

Instituția menționează că informațiile privind posibile fapte ilegale trebuie transmise autorităților competente pentru a putea fi investigate și îi recomandă deputatului să se adreseze inclusiv printr-o interpelare oficială.

Totodată, Poliția avertizează că prezentarea unor informații neverificate poate crea percepții eronate în rândul opiniei publice și afirmă că rămâne deschisă să ofere informații de interes public în limitele prevăzute de lege.