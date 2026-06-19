Costiuc cere demisia lui Gherasim din Consiliul TRM după ce l-a numit „cel cu căciula”

Vasile Costiuc și mai mulți reprezentanți ai Partidului „Democrația Acasă” cer demisia președintelui Consiliului de Supraveghere al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), Arcadie Gherasim. Nemulțumirile față de funcționar vin după ce ultimul l-a numit pe deputat „cel cu căciula”, în cadrul unei ședințe.

Mai exact, membrii Consiliului au discutat despre respectarea pluralismului de opinii în cadrul emisiunii „Pe față”, difuzată la Moldova 1. Gherasim a enumerat mai multe nume de politicieni și funcționari, printre care Ion Ceban, Serghei Anastasov, Ion Chicu, dar și Vasile Costiuc. Numele celui din urmă, însă, se pare că a fost uitat de Gherasim, iar colegii săi din Consiliu i l-au amintit.

„În cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere, acesta a făcut referire la președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, folosind expresia „cel cu căciula”, într-o manieră ironică și batjocoritoare. Un asemenea comportament este incompatibil cu funcția pe care o exercită. Președintele Consiliului de Supraveghere are obligația legală și morală de a manifeste imparțialitate, neutralitate politică și respect față de toți actorii din spațiul public. Atunci când însuși garantul independenței instituției își permite să ironizeze reprezentanți ai opoziției, încrederea în obiectivitatea radiodifuzorului public este grav afectată”, se arată într-o declarație publicată de către „Democrația Acasă”.

Contactat de Realitatea, Arcadie Gherasim a declarat că îi pare rău că momentul a fost interpretat eronat. Funcționarul a spus că doar nu își putea aminti numele politicianului și că este pregătit să îl telefoneze personal pe Vasile Costiuc și să îi prezinte scuze.