Reprezentanții Ungariei au discutat cu Ignatiev despre reglementarea transnistreană

Istvan Diarmati, secretarul general al Consiliului Atlantic Ungar, și Sandor Szabo, ambasadorul Ungariei la Chișinău, au vizitat Tiraspolul, discutând cu conducerea regiunii despre starea și perspectivele reglementării conflictului transnistrean.

Aceștia s-au întâlnit, în special, cu principalul negociator al Transnistriei Vitali Ignatiev, care a acuzat partea moldovenească de întârzierea procesului de negociere.

Potrivit lui, „de mai bine de 35 de ani, Chișinăul nu a făcut nimic pentru a normaliza relațiile bilaterale, dimpotrivă, a distanțat Transnistria de ea însăși cât mai mult posibil.”

„Astăzi, Moldova, ca și în perioada de la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990, nu este pregătită să ia în considerare identitatea poporului transnistrean și nu respectă drepturile și interesele lor inalienabile”, a spus Ignatiev.

Potrivit lui, „Chișinăul încearcă să înșele comunitatea internațională imitând că se presupune că desfășoară un proces de negociere, de fapt, refuzând contacte semnificative în favoarea creșterii presiunii asupra Transnistriei.”

El consideră necesară „reluarea lucrărilor practice lipsite de politizare pe o serie de probleme acumulate legate de economie, aplicarea legii, Ecologie …”.