Atac cu drone asupra unei nave de pe Marea Neagră, cel puțin un mort și doi răniți / Ce spun ucrainenii

Un membru al echipajului a fost ucis și alți doi au fost răniți în urma unui atac cu drone asupra unei nave sub pavilion panamez în Marea Neagră, a anunțat vineri noapte Autoritatea Maritimă din Panama (AMP), potrivit Reuters.

AMP a precizat că incidentul a avut loc joi și că unul dintre marinarii răniți se află în stare gravă. Nava a reușit să-și continue cursul, a adăugat autoritatea.

Autoritatea a anunțat că a „activat protocoalele relevante pentru a culege informații oficiale cu privire la incident și menține comunicarea cu părțile implicate”.

AMP nu a precizat de unde a provenit atacul cu drone, dar a recomandat navelor să evite traversarea apelor teritoriale ale Ucrainei și Rusiei din Marea Neagră și Marea Azov.

Panama administrează cel mai mare registru naval din lume, aproximativ 16% din flota comercială globală navigând sub pavilionul său.

Vicepremier ucrainean: rușii au lovit două nave

Informațiile autorității panameze vin după ce vicepremierul ucrainean Oleksiy Kuleba a afirmat vineri că un atac cu drone rusești asupra unor nave civile din Marea Neagră a provocat moartea unui membru al echipajului și rănirea altor cinci.

Potrivit lui Kuleba, atacul a vizat vineri două nave sub pavilion străin, scrie Kyiv Post.

Un membru al echipajului de la bordul unei nave sub pavilion panamez a murit în urma atacului, în timp ce alți doi marinari au fost răniți, unul dintre aceștia aflându-se în continuare în stare critică, a spus înaltul oficial ucrainean.

O a doua navă care naviga sub pavilionul Saint Kitts și Nevis a fost, de asemenea, lovită, trei membri ai echipajului său suferind răni ușoare.

Naționalitățile membrilor echipajelor nu au fost dezvăluite.

„Echipajele civile, navele comerciale și infrastructura maritimă care susține rutele umanitare și de export rămân ținta atacurilor”, a spus Kuleba.