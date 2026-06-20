Numărul bugetarilor crește în Moldova, în timp ce populația scade accelerat

Numărul angajaților din sectorul bugetar a crescut într-un an cu circa 2.760 de persoane, în timp ce populația Republicii Moldova continuă să scadă. La sfârșitul lunii aprilie 2026, în sectorul bugetar erau înregistrați 169.718 angajați, arată datele Ministerului Finanțelor.

În aceeași perioadă a crescut și numărul posturilor din sectorul bugetar. Dacă în aprilie 2025 erau 173.032 de unități, în aprilie 2026 numărul acestora a ajuns la 175.048.

Creșterea numărului de angajați s-a produs în special în domenii precum învățământul, cultura, sportul și tineretul.

Datele Ministerului Finanțelor arată că cei mai mulți bugetari activează în învățământ, unde sunt circa 85.000 de angajați. Aceștia reprezintă mai mult de jumătate din numărul total al angajaților din sectorul bugetar. La mare distanță urmează poliția, protecția socială și serviciile de stat cu destinație specială.

Potrivit sursei citate, aceste date arată că, în pofida mai multor evaluări, optimizări și moratorii aplicate în ultimii ani, numărul angajaților din sectorul bugetar rămâne, în linii mari, constant, în jurul pragului de 170.000.

Astfel, la începutul anului 2020, în sectorul bugetar erau 169.594 de angajați, iar în aprilie 2026 numărul acestora era de 169.718. În acest interval au existat și fluctuații, inclusiv o creștere la peste 174.000 de angajați la sfârșitul anului 2020, urmată ulterior de o ușoară scădere.

În același timp, între 2020 și 2025, populația Republicii Moldova s-a redus cu aproape 10% și a ajuns la doar aproximativ 2,4 milioane de persoane.

Pe de altă parte, în proiectul de reformă a sistemului de salarizare din sectorul bugetar, lansat pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor, sunt prezentate cifre mult mai mari privind numărul angajaților la stat.

În document se menționează că sectorul bugetar numără circa 172.074 de unități/posturi și aproximativ 227.061 de angajați, persoane fizice. Astfel, potrivit sursei citate, aproape 10% din populația Republicii Moldova este angajată la stat.