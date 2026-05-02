Costiuc denunță „ingerință politică” în decizia CEC și o califică drept „abuzivă”

Liderul „Democrația Acasă” (PPDA), Vasile Costiuc, consideră că decizia de a-l elimina din cursa pentru Primăria Orhei pe Victor Perțu, candidatul înaintat de PPDA, este „abuzivă și motivată politic”.

„Cei din CEC, membrii PAS, șase la număr, au decis prin vot că Victor Perțu nu are dreptul să candideze. Asta înseamnă uzurparea puterii de stat, anularea oricărei Constituții”, a declarat Costiuc.

Costiuc a declarat că decizia CEC a fost „gândită în laboratoarele PAS”.

„A fost examinată contestația depusă de Stanciu, iar această contestație a fost gândită în laboratoarele PAS și trimisă de la Chișinău la Orhei. La Orhei a fost examinată, nu au găsit încălcări. A fost o decizie juridică prin care le-a respins contestația celor de la PAS, de a anula înregistrarea concurentului electoral Victor Perțu (…) Știu că au susținere în CEC, pentru că este un organ politic al partidului de guvernare… Astăzi, ordinul vine de sus, iar CEC face mizeria politică. Voi ați decis cu 6 oameni cine are dreptul să candideze și cine nu are dreptul”, a declarat Costiuc.

Vasile Costiuc a anunțat că formațiunea va contesta hotărârea Comisiei Electorale Centrale în instanță.

„Noi o să mergem să atacăm această decizie ilegală la Curtea de Apel. Până luni o să decidem”, a precizat acesta.