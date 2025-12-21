Crăciunul ar putea aduce ninsori în Moldova

Crăciunul pe stil nou ar putea fi întâmpinat cu precipitații în Republica Moldova. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pentru data de 25 decembrie sunt prognozate lapoviță ușoară, iar temperaturile maxime nu vor depăși –2 grade Celsius.

Șeful Direcției prognoze meteo, Ghenadie Roșca, a confirmat că există șanse mari de precipitații în ziua de Crăciun, precizând că fulgii de zăpadă ar putea apărea în context de lapoviță. Totodată, meteorologul a subliniat că prognoza se va contura mai exact în ajunul sărbătorii.

Pentru ziua de joi, meteorologii anunță vânt moderat, cu rafale de până la 18 km/h, umiditate de aproximativ 85% și o temperatură minimă de 1°C.

În același timp, datele publicate de platforma internațională Weather.com arată că în zilele de 23 și 24 decembrie sunt posibile ninsori sub formă de averse, iar de Crăciun temperaturile ar putea scădea mai accentuat, ajungând între –3 și –9 grade Celsius.