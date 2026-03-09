PAS și PSRM au bătut palma pentru a bloca Consiliul Municipal și activitatea Primăriei

Primarul General, Ion Ceban, a lansat astăzi acuzații dure la adresa consilierilor PAS și PSRM, susținând că aceștia ar fi bătut palma pentru a schimba secretarul general al Consiliului Municipal Chișinău (CMC).

Potrivit edilului, candidatura agreată de cele două formațiuni, pe care le-a numit ironic „mirele cu mireasa”, este nimeni altul decât Petru Orlovschi, finul de botez al lui Andrian Lebedinschi.

„Atât de mare le este disperarea. Asta au demonstrat și este totul clar după show-urile făcute joi, 5 martie, aici, la Primărie”, a declarat Ion Ceban.

Primarul a mai adăugat că nu are certitudinea existenței unui document oficial, însă colaborarea dintre cele două tabere politice este evidentă prin voturile cumulate (PAS – 20 și PSRM – 6). În viziunea edilului, această mișcare are o finalitate clară: „Scopul este de a bloca activitatea de mai departe a CMC-ului”.

Situația din Capitală nu este însă un caz izolat de cooperare între PAS și PSRM, considerate anterior adversari ideologici ireconciliabili. Această „apropiere” de interese a fost observată și în consiliile raionale din țară. De exemplu, în raioane precum Ștefan Vodă sau Criuleni, reprezentanții PAS și PSRM au votat anterior împreună pentru alegerea conducerii raioanelor sau pentru partajarea unor funcții-cheie, generând critici despre existența unor alianțe nedeclarate la nivel local, menite să excludă alți actori politici din procesul decizional.