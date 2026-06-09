Crimeea rămâne fără hrană și benzină. Ucraina lovește rutele rusești de aprovizionare

Atacurile ucrainene cu drone asupra Crimeei și a altor regiuni aflate sub ocupația Moscovei afectează tot mai puternic lanțul de aprovizionare al armatei ruse. În peninsulă, autoritățile instalate de Rusia avertizează deja despre o criză de combustibil care ar putea dura cel puțin încă o lună.

Potrivit presei internaționale, dronele ucrainene au lovit autostrada R-280 și un pod considerate esențiale pentru aprovizionarea trupelor ruse. Ruta leagă orașul Rostov de Crimeea, prin Mariupol, localitate ucraineană aflată în prezent sub ocupație rusă.

Analistul de politică externă Clément Molin a declarat pentru BBC că acest drum este, practic, „coloana vertebrală a forțelor de ocupație ruse din sud”.

De la începutul lunii mai, Ucraina ar fi efectuat aproximativ 300 de atacuri cu drone asupra convoaielor, camioanelor și cisternelor rusești care aprovizionează regiunea.

Criza se resimte deja și în prețuri. În Crimeea, benzina s-a scumpit cu 4,8% de la începutul anului, iar la 1 iunie litrul ajunsese la 67,83 de ruble, echivalentul a aproximativ 0,81 euro.

În ultimele zile, cel mai mare lanț de benzinării din Crimeea anexată a suspendat distribuirea voucherelor pentru benzină, pe fondul problemelor de aprovizionare. Guvernatorul instalat de Moscova în regiune, Serghei Aksionov, a declarat că remedierea penuriei de combustibil va necesita cel puțin 30 de zile.

Autoritățile locale au introdus anterior măsuri de raționalizare, menite să prevină cumpărăturile de panică. Ulterior, restricțiile au fost extinse, iar vehiculele serviciilor publice și ale serviciilor sociale au primit prioritate la alimentare.

Pe lângă lipsa de combustibil, locuitorii peninsulei se confruntă și cu probleme de aprovizionare cu alimente, ca urmare a atacurilor ucrainene asupra logisticii și rutelor de transport folosite de Rusia.