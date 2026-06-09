Executivul Găgăuziei respinge soluția Chișinăului pentru organizarea alegerilor

Comitetul Executiv al Găgăuziei a emis un aviz negativ asupra proiectului de hotărâre al Adunării Populare privind organizarea alegerilor în autonomie, document elaborat pentru deblocarea procesului electoral și convenit anterior cu autoritățile de la Chișinău.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței de marți a Executivului regional, iar potrivit avocatului Vitalie Derevenco, proiectul nu soluționează neconcordanțele existente între legislația R. Moldova și cea a autonomiei găgăuze și conține prevederi care ar putea genera interpretări diferite.

„Documentul nu prevede soluționarea discrepanțelor dintre legislația Republicii Moldova și cea a autonomiei, iar unele formulări permit interpretări ambigue ale priorității anumitor norme”, a declarat Derevenco.

O altă obiecție a Comitetului Executiv vizează denumirea organului electoral al autonomiei. Proiectul propune utilizarea denumirii de Consiliul Electoral Central (CEC), în locul actualei Comisii Electorale Centrale.

Potrivit lui Derevenco, această modificare nu este prevăzută de legislația în vigoare și nu poate fi operată printr-o decizie a Adunării Populare.

„Utilizarea termenului „Consiliul Electoral Central” introduce, de fapt, o nouă denumire a organismului, care nu este prevăzută de legislația în vigoare. În același timp, Adunarea Populară nu are dreptul să schimbe denumirea organului electoral prevăzut de lege”, a afirmat acesta.

Reprezentanții Comitetului Executiv au amintit că în Găgăuzia este aplicat din anul 2015 un Cod electoral care stabilește regulile de organizare și desfășurare a alegerilor pe teritoriul autonomiei.

În opinia Executivului regional, proiectul supus dezbaterilor nu conține o fundamentare juridică și normativă suficientă și, prin urmare, nu poate fi susținut ca act care să reglementeze procedura de organizare a alegerilor pentru Adunarea Populară.

Blocajul electoral din autonomie durează de mai multe luni. Mandatul actualei Adunări Populare a Găgăuziei a expirat în noiembrie 2025, însă alegerile nu au putut fi organizate. De atunci, legislativul regional a stabilit de două ori data scrutinului, însă ambele decizii au fost anulate în instanță.

La începutul lunii iunie, Adunarea Populară urma să examineze și să adopte proiectul de hotărâre elaborat în coordonare cu Parlamentul Republicii Moldova și cu Comisia Electorală Centrală, care avea drept scop deblocarea procesului electoral. Ședința programată pentru 2 iunie a fost însă amânată, iar președintele interimar al Adunării Populare, Nicolai Ormanji, și-a anunțat demisia.

Potrivit acestuia, documentul fusese convenit cu autoritățile centrale și urma să permită organizarea alegerilor în autonomie, afectate de neconcordanțele dintre legislația locală și Codul electoral al R. Moldova.