Cristian Hrițuc: Lichidarea Universității din Cahul, o mostră clară de anti-românism

Până la urmă ministrul Perciun și guvernarea actuală au mers încainte cu procedura de lichidare a Universității din Cahul. Oricât de mult încearcă Perciun să o învelească într-o acțiune de eficientizare, motivul e unul singur – să îi asigure domnului Bostan de la UTM încă un mandat.

Familia Bostan a condus UTM timp de 34 de ani. Rectorul actual al UTM și candidat PAS nu mai avea dreptul la încă un mandat, dar artificiul găsit îi va da posibilitatea.

Ce a însemnat Universitatea din Cahul?

Fostul președinte Emil Constantinescu a explicat foarte bine și a readus aminte: Înfiinţarea Universităţii din Cahul, ca filială a Universităţii „Dunarea de Jos” din Galaţi, a fost rezultatul protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova pentru anul de învăţământ 1999/2000, semnat la 6 mai 1999. A fost o decizie convenită între președinții de stat de la acea vreme.

A fost o decizie strategică importantă și pentru România și pentru Moldova, pe care acum domnul Perciun o aruncă la coș.

De ce nu stă în picioare această decizie, Marian Preda, rectorul Universității din București, explică foarte bine: comasarea UTM cu Universitatea din Cahul ar mai mai asigura un avantaj enorm pentru UTM; includerea fără acreditare în lista de specializări a unor domenii din zona științelor socio-umane care sunt deja acreditate la Cahul și vor putea fi, ulterior, deschise și la Chișinău în cadrul noii universități. Astfel, interesul mai redus pentru unele domenii inginerești va fi compensat la UTM prin programe de Drept, de Economie/Contabilitate, Istorie, Administratie Publică, Business, Pedagogie, Limba și Literatura Română sau de Limba Engleză care, însă, vor dubla sau tripla programe similare deja existente la Chișinău în cadrul USM și ASEM. Și cum locurile se atribuie de la minister…

Nu este prima dată când PAS acționează într-un mod total neprincipial, deși clamează sus și tare că respectă valorile. Ministrul Perciun este cunoscut că nu iubește el foarte mult România, dar ce se întâmplă acum vine și subliniază foarte bine acțiunea duplicitară pe care o au unii din guvernare.

Pe de o parte, ne dăm iubitori de România și spunem că am vota la referendum, pe de altă parte dovedim contrariul prin acte.

Asta nici măcar nu este „unionismul din interes” este anti-românism. Și de ce?

Știu foarte bine politicile PAS pentru acapararea mediului universitar. Știu și presiunile la care a fost supus rectorul Șarov, care a dorit să țină Universitarea de Stat din Moldova într-o zonă de independență politică, așa cum prevede și legea, dar, în același timp promovând valorile europene și drumul spre vest al statului. Nu vei câștiga mai multe voturi dacă acaparezi tot, din contră.

Toate astea trebuie sancționate de România și de la nivel politic. În momentele în care se sare calul și fratele mai mic îți spune că „brânza e pe bani”, trebuie să îi aduci aminte că și reciproca poate fi valabilă.

Trebuie spus că nu poți să te folosești de România când îți convine, nu poți să te ascunzi sub „fusta României”, dar să nu îi respecți interesele. Desigur, nu public, dar pe canalele diplomatice, trebuie arătat obrazul.