Serviciile municipale intervin neîntrerupt în Chișinău pentru combaterea ghețușului

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, la această oră, echipele serviciilor municipale continuă să intervină neîntrerupt în toate sectoarele Capitalei, pentru asigurarea siguranței cetățenilor și fluidizarea traficului.

Potrivit edilului, acțiunile de combatere a ghețușului au început încă din seara zilei precedente și au continuat pe parcursul întregii nopți.

Intervențiile au fost realizate atât mecanizat, cât și manual, pe arterele principale, trotuare, căi pietonale, scări și pasaje subterane, unde materialul antiderapant a fost împrăștiat repetat, în condițiile în care stratul de gheață s-a reformat din cauza chiciurii și a temperaturilor scăzute.

Ion Ceban a precizat că aceste eforturi au continuat și în primele ore ale dimineții, iar serviciile municipale rămân mobilizate în teren pentru a limita riscurile generate de condițiile meteo.

Totodată, primarul a reiterat decizia autorităților municipale ca, astăzi și mâine, elevii din Chișinău să învețe în regim online, iar funcționarii publici care pot lucra de la distanță să își desfășoare activitatea de acasă. Măsura a fost luată pentru a reduce riscurile de accidentare și a proteja populația.

Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită în deplasări. În cazul apariției unor situații problematice, aceștia pot apela Dispeceratul Central Municipal la numerele de telefon 022 22-22-67, 022 22-26-04 sau la numărul unic de urgență 112.