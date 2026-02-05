Fetița accidentată pe trecerea de pietoni din Strășeni se simte mai bine

Starea de sănătate a adolescentei de 12 ani, care a fost lovită luni seara, 2 februarie, pe o trecere de pietoni din Strășeni, se îmbunătățește ușor.

Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu.

Pacienta este internată în Departamentul de Anesteziologie și Terapie Intensivă, sub strictă supraveghere medicală.

„La acest moment, se atestă ușoare îmbunătățiri ale stării generale de sănătate a copilei”, a declarat Maxim Cazacu.

Pe unele canale de Telegram a circulat informația că adolescentei i-ar fi fost amputate ambele picioare în urma accidentului. Ofițerul de presă al IMC a precizat că această informație nu este adevărată.

„Nu este adevărat. La moment se află în perioada de recuperare postoperatorie”, a spus Maxim Cazacu.