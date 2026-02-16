Critici dure pentru Meloni, pe tema prezenței Italiei la Consiliul pentru Pace al lui Trump: „Faptul că a decis să ne târască în această abominație ofensează Italia”

Italia va fi prezentă joi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace cu statut de observator, așa cum va fi prezentă și România. Este neclar deocamdată dacă la Washington va merge chiar Giorgia Meloni sau ministrul său de Externe, scrie cotidianul Corriere della Sera.

Parlamentul italian va vota marți pe tema prezenței Italiei cu statut de observator la Consiliul pentru pace al lui Trump, care va avea o primă reuniune joi, la Washington, acolo unde va fi și președintele României Nicușor Dan.

Anunțul inițial privind prezența Italiei la summit a fost făcut în weekend de prim-ministra Giorgia Meloni, o aliată ideologică a lui Trump, în timpul unei vizite la Addis Ababa.

Ulterior, scrie că Corriere della Sera, ea a luat legătura cu președinții Camerei Deputaților și Senatului, stabilind că guvernul va anunța în Parlament decizia privind prezența Italiei la Casa Albă, cu un vot final.

Cotidianul italian mai precizează că nu este clar deocamdată cine va merge la summitul de joi. Potrivit unor informații din interiorul guvernului, cele mai multe șanse, 80%, le are ministrul de Externe Antonio Tajani, dar există 20% șanse ca chiar Meloni să călătorească în SUA.

Lucrurile ar putea depinde de nivelul de reprezentare al celorlalte țări.

„Meloni vrea să umilească tradiția diplomatică a acestei țări pentru a nu-l nemulțumi pe Trump”

În orice caz, opoziția a criticat dur decizia guvernului, acuzând că participarea la Consiliul pentru Pace, chiar și în calitate de țară observatoare, încalcă Articolul 11 din Constituție, care permite Italiei să participe la organizații multinaționale cu suveranitate limitată numai în condiții de egalitate.

„Giorgia Meloni vrea să umilească tradiția diplomatică a acestei țări pentru a nu-l nemulțumi pe Trump”, a acuzat șefa Partidului Democrat de opoziție, Elly Schlein.

„Aderarea la clubul dorit de Trump, eludând Constituția, și apărarea ideologiei MAGA demonstrează o subordonare nesustenabilă, contrară intereselor naționale. Departe de a fi o lideră, Meloni se află la marginea proiectului european”, a adăugat Schlein.

Liderul Mișcării Cinci Stele, Giuseppe Conte, a fost de acord.

„Meloni continuă să păteze Italia doar pentru a mulțumi Washingtonul. După ce a oferit acoperire politică și militară guvernului Netanyahu, ea degradează acum țara noastră la rolul de spectator al unui proiect de speculații imobiliare care nu pare să ofere nicio perspectivă reală pentru populația palestiniană chinuită de ani de opresiune și, mai recent, decimată de genocid”, a spus Conte.

„Meloni poate să se încline cât vrea. Dar ar trebui să o facă în nume personal. Nu în numele Italiei”, a adăugat el.

Senatorul centrist Carlo Calenda, fondator al partidului Azione, a fost de asemenea dur.

„Consiliul Păcii este o cabală de dictatori, oameni de afaceri și profitori, condusă pe viață de Trump și încredințată lui (Jared) Kushner, care a prezentat un proiect delirant de dezvoltare imobiliară în stil Palm Beach pe ruinele Gazei. Palestinienii nici măcar nu sunt luați în considerare. Faptul că Giorgia Meloni a decis să ne târască, chiar și ca observatori, în această abominație, ofensează demnitatea Italiei și a poporului italian”, a spus el.

Comisia Europeană, prezentă ca observator la reuniunea lui Trump

Prima reuniune a Consiliului pentru Pace construit de Donald Trump va avea loc joi, pe 19 februarie, la Washington.

România, prin președintele Nicușor Dan, va participa în calitate de observator la reuniune, a anunțat duminică șeful statului.

„Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a transmis Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Comisarul UE Dubravka Suica se va deplasa și el la Washington pentru a participa, în calitate de observator, la reuniune, a declarat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

„Comisia Europeană nu devine membru al Consiliului pentru Pace, participăm la această reuniune tocmai în virtutea angajamentului nostru de lungă durată față de punerea în aplicare a armistițiului în Gaza, precum și pentru a ne alătura eforturilor internaționale de sprijinire a reconstrucției și a redresării postbelice în Gaza”, a declarat purtătorul de cuvânt Guillaume Mercier reporterilor.

Ce este Consiliul pentru Pace

Președintele american a lansat „Consiliul pentru Pace” în ianuarie, o inițiativă care, potrivit acestuia, va avea ca scop rezolvarea conflictelor globale, începând cu războiul din Fâșia Gaza, și promovarea stabilității, păcii și guvernanței „în zonele afectate sau amenințate de conflicte”.

Mai mulți lideri din toată lumea, inclusiv președintele Nicușor Dan, au primit o scrisoare prin care au fost invitați să se alăture acestei inițiativei americane.

Trump a cerut țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari, a relatat Bloomberg, care a văzut proiectul de statut al acestui organism.

Majoritatea statelor UE au refuzat direct participarea sau au semnalat că nu vor participa. Din Uniunea Europeană, doar Ungaria și Bulgaria au statut de membri deplini.

Consiliul a fost inițial o idee a ginerelui lui Trump, Jared Kushner, ca mijloc de a pune capăt războiului din Gaza. Dar, în doar câteva săptămâni, acesta a devenit un remediu universal pentru toate conflictele din lume.

Liderii țărilor care se vor alătura organismului vor face parte dintr-un consiliu executiv – printre membrii căruia se numără Kushner, fostul prim-ministru britanic Tony Blair și secretarul de stat Marco Rubio – care va supraveghea operațiunile consiliului în detaliu.

Dar aderarea la această inițiativă, a scris Financial Times, riscă să dea impresia de supunere, așa cum a avertizat guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. De asemenea, participarea riscă să încalce dreptul internațional sau, în cazul Italiei, propria constituție.

Proiectele de cartă care au fost divulgate sugerează că Trump va ocupa funcția de președinte al Consiliului atât timp cât va dori, având puteri considerabile.

Președintele are dreptul exclusiv de a aproba „sigiliul oficial” al consiliului, este „autoritatea finală” în toate disputele și poate exclude membri — inclusiv, în teorie, pe succesorul său în funcția de președinte al SUA — atâta timp cât nu este contestat de o majoritate de două treimi din consiliu.

Următorul președinte ar fi ales de un singur om: Trump.