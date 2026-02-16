Energia electrică s-ar putea scumpi. Premier Energy și RED-Nord cer tarife mai mari

Energia electrică ar putea să se scumpească pentru consumatorii din nordul, sudul și centrul țării, după ce operatorii de distribuție au solicitat ajustarea tarifelor către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care urmează să adopte decizia finală.

Potrivit solicitărilor înaintate, clienții Premier Energy ar putea achita 3,83 lei/kWh, comparativ cu 3,59 lei/kWh în prezent, ceea ce înseamnă o majorare de 24 de bani. În cazul consumatorilor deserviți de RED-Nord, tariful ar putea ajunge la 4,32 lei/kWh, față de 4 lei/kWh, adică o creștere de 32 de bani.

Premier Energy justifică solicitarea prin majorarea costurilor pe întreg lanțul de livrare. Compania menționează prețul de achiziție a energiei de la Energocom, tarifele pentru transport și distribuție, precum și costurile proprii de furnizare, stabilite de autorități.

Noile tarife vor intra în vigoare după publicarea hotărârilor ANRE în Monitorul Oficial.