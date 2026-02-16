Statul va subvenționa 70% din prima de asigurare agricolă

Statul va acoperi 70% din costul primei de asigurare pentru culturile agricole și sectorul zootehnic. Măsura are scopul de a reduce riscurile generate de fenomenele climatice și este prezentată în proiectul de hotărâre inițiat spre consultări publice de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Sprijinul financiar va acoperi asigurarea culturilor și a animalelor împotriva riscurilor naturale, precum seceta, înghețurile târzii de primăvară, grindina, ploile torențiale și furtunile.

MAIA subliniază că scopul măsurii este creșterea protecției fermierilor și stimularea utilizării instrumentelor de gestionare a riscurilor în agricultură, într-un context de pierderi tot mai mari cauzate de schimbările climatice.

Polițele de asigurare vor fi valabile pentru un an agricol, iar subvenționarea parțială va fi realizată din fondurile destinate sprijinului în sectorul agricol, în limitele bugetului aprobat.