Criza apei, simulată la Chișinău: 4 zone de siguranță, amenajate la stația de captare

Primăria municipiului Chișinău anunță că a amenajat patru zone de siguranță la Stația de Captare a Apei de la Vadul lui Vodă și desfășoară exerciții de simulare pentru gestionarea unui eventual deficit sever de apă sau a unei întreruperi totale a alimentării municipiului.

Primarul Ion Ceban a declarat că lucrările la stația de captare se desfășoară fără întrerupere de două săptămâni, iar luni au fost prezentate jurnaliștilor toate intervențiile realizate și rolul fiecărei zone de siguranță.

„Ieri am prezentat jurnaliștilor toate lucrările executate și am vorbit despre funcționalitatea fiecărei zone. De două săptămâni se lucrează continuu și, da, mereu mă asigur, deoarece știu de ce sunt capabili unii”, a declarat edilul.

Potrivit autorităților municipale, exercițiile fac parte din planul operațional elaborat în contextul scăderii nivelului apei din râul Nistru. În cadrul aplicațiilor de protecție civilă sunt testate procedurile de intervenție în cazul unor dificultăți majore privind alimentarea cu apă.

„Este vorba despre simulări în cazul în care avem deficiență de apă sau lipsă totală de apă. Ați văzut flota – 45 de autospeciale, 20 de cisterne și sute de capacități. Prioritate vor avea grădinițele, spitalele, policlinicile și instituțiile sociale. În prima etapă, apa va fi distribuită în 75 de locații de pe teritoriul municipiului”, a declarat Ion Ceban.

Edilul a precizat că, în ultimele două săptămâni, la Stația de Captare a Apei au fost efectuate lucrări suplimentare, inclusiv construirea unui baraj provizoriu, pentru menținerea nivelului apei în zona de captare.

Totodată, Ion Ceban a amintit că Republica Moldova depinde de debitul de apă eliberat din barajul de la Novodnestrovsk și, ulterior, de cel de la Dubăsari, întrucât râul Nistru își are izvorul în afara teritoriului țării.

În paralel, municipalitatea susține că a activat planurile de intervenție pentru o eventuală criză a apei. Astfel, Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” și cele 108 grădinițe care activează în luna august au fost asigurate cu rezerve de apă potabilă și apă tehnică.

Potrivit Primăriei, au fost identificate 213 puncte de distribuire a apei pentru populație și instituțiile de importanță socială. Municipiul dispune de peste 250 de rezervoare pentru apă potabilă și tehnică, 20 de cisterne și 45 de autospeciale pentru distribuirea apei, în cazul în care alimentarea va fi afectată.

Autoritățile mai precizează că municipiul poate utiliza, pe lângă apa captată din Nistru, 26 de sonde funcționale cu un debit total de aproximativ 32.000 de metri cubi pe zi, precum și capacitățile Minei Chișinău, care pot furniza până la 5.000 de metri cubi de apă menajeră și tehnică.

Între timp, Guvernul a anunțat că a răspuns solicitării Primăriei Chișinău și a trimis motopompe pentru a sprijini lucrările la stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă, astfel încât municipiul să fie pregătit în eventualitatea unei crize.

Premierul Vasile Tofan a precizat că o motopompă, cu o capacitate de 1.200 m3/h, a fost deja pusă în funcțiune, iar alte patru vor fi livrate în perioada următoare. În total, Guvernul va pune la dispoziția autorităților municipale cinci motopompe, cu o capacitate totală de 5.200 m3/h.

La rândul său, Primăria Chișinău a anunțat că dispune de peste 250 de rezervoare pentru apă potabilă și tehnică, 20 de cisterne și 45 de autospeciale pentru distribuirea apei, în cazul în care alimentarea municipiului ar fi afectată.

Totodată, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că a discutat cu omologul său ucrainean despre situația hidrologică a Nistrului, iar partea ucraineană a dat asigurări că este pregătită să ofere sprijin în cazul unei situații de urgență.