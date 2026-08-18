Criza carburanților în Rusia se adâncește: Benzina și motorina, disponibile la 28% dintre stațiile PECO

Benzina și motorina sunt disponibile la doar 28% dintre stațiile de alimentare din Rusia. Situația se înrăutățește pe zi ce trece: săptămâna trecută, 41% dintre benzinării aveau carburanți în stoc. Criza afectează mai multe regiuni ale țării, după atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor și pe fondul cererii ridicate din perioada estivală.

Potrivit presei ruse, disponibilitatea carburanților s-a redus în regiunile Volgograd, Celeabinsk, Orenburg, Voronej, Samara, Penza, Saratov, Lipetsk și Rostov, precum și în Tatarstan. În același timp, autoritățile din cel puțin zece regiuni au fost nevoite să restricționeze comercializarea carburanților la stațiile de alimentare.

Noua criză vine după ce situația se stabilizase spre sfârșitul lunii iulie, iar unele regiuni renunțaseră sau relaxaseră restricțiile. Problemele au reapărut după o nouă serie de atacuri cu drone asupra rafinăriilor rusești la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august. Mai multe unități de procesare a petrolului au fost oprite sau au intrat în reparații neplanificate. În același timp, luna august este caracterizată de un consum sezonier ridicat, în special de benzină.

Guvernul rus a recunoscut că aprovizionarea benzinăriilor rămâne dificilă în mai multe regiuni. De la începutul lunii august, vânzările de benzină la Bursa Internațională de Mărfuri din Sankt Petersburg au scăzut în medie cu 20% comparativ cu a doua jumătate a lunii iulie.

Prin urmare, pentru a suplimenta oferta pe piața internă, autoritățile ruse au interzis temporar exporturile de benzină și motorină, au relaxat cerințele privind calitatea carburanților și au recurs la importuri de produse petroliere. Potrivit presei ruse, cantități mari de combustibil au ajuns din India la Murmansk, iar autoritățile fac eforturi să majoreze și importurile din Belarus.