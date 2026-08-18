La doar 19 ani, o tânără din PAS a ajuns să activeze în mai multe instituții publice

O vicepreședintă a Organizației de Tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost angajată, la vârsta de 19 ani și fără studii superioare finalizate, în cabinetul ministrului Culturii, după care a obținut contracte de prestări servicii cu două ministere și a ajuns specialistă principală la IP Administrația O vicepreședintă a Organizației de Tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost angajată, la vârsta de 19 ani și fără studii superioare finalizate, în cabinetul ministrului Culturii, după care a obținut contracte de prestări servicii cu două ministere și a ajuns specialistă principală la IP Administrația Națională „Apele Moldovei”. „Apele Moldovei”.

În prezent, după absolvirea facultății, aceasta susține că este consilier în cabinetul ministrului Mediului, iar potrivit jurnaliștilor de la Moldovacurata.md, unele dintre angajări și contractări au avut loc fără concurs, transmite Știri.md.Este vorba despre Selinia Cojocaru, în vârstă de 22 de ani, vicepreședintă a Organizației de Tineret a PAS. În iunie 2026, aceasta a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, specializarea Arte Audiovizuale și Media.

Selinia Cojocaru a fost angajată la 21 iulie 2023, la vârsta de 19 ani, imediat după absolvirea Liceului „Aristotel” din Chișinău, în calitate de asistentă în cabinetul ministrului Culturii Sergiu Prodan, pe 0,5 unități de funcție și a rămas în această funcție până la 31 ianuarie 2024.

Ministerul Culturii a precizat că, ținând cont de nivelul studiilor, aceasta a primit un salariu de 7.700 de lei brut lunar, de două ori mai mic decât cuantumul prevăzut pentru funcția respectivă. Instituția a explicat că personalul cabinetului este încadrat în baza încrederii personale a demnitarului asistat și că angajarea a reprezentat decizia personală a ministrului.Totuși, Sergiu Prodan nu a răspuns solicitărilor jurnaliștilor de a comenta cazul.

Lilia Ioniță, directoare de programe la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), susține însă că problema nu este vârsta tinerei, ci respectarea condițiilor legale de angajare. Potrivit expertei, Legea nr. 80/2010 cerea expres studii superioare finalizate cu diplomă de licență pentru angajarea în cabinetul unui ministru.

În opinia acesteia, încrederea personală acordată de ministru reprezintă o condiție suplimentară și nu poate înlocui cerința privind studiile, iar reducerea salariului nu justifică nerespectarea condiției legale.

După demisia din cabinetul ministrului Culturii, Selinia Cojocaru a continuat să presteze servicii pentru instituție. La 1 februarie 2024, aceasta a încheiat un contract pentru 11 luni, în valoare totală brută de 85.200 de lei.

Ministerul Culturii susține că atribuirea contractului s-a făcut în conformitate cu legislația privind achizițiile publice de valoare mică. Cojocaru a precizat că a lucrat la promovarea Programului Național „Voucher Cultural”, ocupându-se inclusiv de comunicare, producție video, design grafic, editare și administrarea conținutului.În paralel, la 20 mai 2024, aceasta a încheiat un contract de prestări servicii și cu Ministerul Mediului, în valoare de 64.295 de lei, valabil până în decembrie 2024. La acel moment, instituția avea o Secție de informare și comunicare cu mass-media formată din trei persoane.

Ministerul Mediului a explicat că tânăra a fost contractată pentru servicii tehnice specializate care nu erau prevăzute expres în atribuțiile secției: realizarea și prelucrarea materialelor foto-video, filmarea și montarea interviurilor și reportajelor, realizarea materialelor grafice și adaptarea conținutului pentru platformele digitale.

Colaborarea a continuat și în 2025. Ministerul Mediului i-a oferit două contracte: unul de 30.000 de lei, pentru trei luni, și altul de 60.000 de lei. Cel de-al doilea a fost întrerupt înainte de termen, astfel că plățile totale efectuate de instituție către Cojocaru în 2025 au constituit 66.086,96 lei.Tot în 2025, aceasta a lucrat pentru Fundația StartUp Moldova, de unde a fost remunerată cu 131.672,09 lei. Cojocaru a precizat că în prezent nu mai activează în cadrul fundației.

Întrebată cum a reușit să combine studiile cu activitatea profesională, aceasta a explicat că a beneficiat de un parcurs universitar individual destinat studenților angajați. Cojocaru respinge ideea că ar trebui prezentată drept o persoană „fără studii”, subliniind că un student are dreptul să muncească și să acumuleze experiență înainte de obținerea diplomei.

Angajată fără concurs la „Apele Moldovei”

La 1 august 2025, cu aproximativ două luni înainte de încheierea colaborării cu Ministerul Mediului, Selinia Cojocaru a fost angajată în calitate de specialistă principală la IP Administrația Națională „Apele Moldovei”, în Secția secretariat a Comitetului bazinal Dunărea-Prut și Marea Neagră.

Potrivit instituției, angajarea s-a făcut „în baza cererii persoanei”, fără concurs, pe perioadă determinată.Administrația Națională „Apele Moldovei” a explicat că postul ocupat de Cojocaru nu era o funcție publică, ci una contractuală, motiv pentru care procedura obligatorie de ocupare prin concurs aplicabilă funcțiilor publice nu era necesară.

Fostul director al instituției, Nicu Belitei, cel care a semnat ordinul de angajare, a declarat că la selectarea acesteia au fost luate în calcul studiile universitare în curs, experiența practică și competențele în comunicare, redactare, social media și realizarea materialelor vizuale.

Belitei a negat că funcția deținută de Cojocaru în Organizația de Tineret a PAS ar fi influențat angajarea, afirmând că nu a fost aplicat niciun criteriu de favorizare bazat pe apartenența politică.

Selinia Cojocaru a absolvit facultatea în iunie 2026 și a declarat că în prezent activează în cabinetul ministrului Mediului, Gheorghe Hajder. Totuși, jurnaliștii precizează însă că numele acesteia nu apare pe pagina Ministerului Mediului în lista angajaților cabinetului ministrului.

Tânăra susține că a muncit intens în perioada studiilor și consideră nedrept ca întregul său parcurs profesional să fie redus la faptul că era tânără sau că nu avea încă diploma de licență. Experta anticorupție Lilia Ioniță consideră, în schimb, că întregul traseu profesional ridică o altă întrebare: dacă asemenea oportunități sunt accesibile în mod egal tuturor tinerilor.

Aceasta vorbește despre „o umbră de favoritism” și se întreabă câți alți tineri cu pregătire similară sau mai bună știau că pot solicita asemenea oportunități în instituțiile statului. Experta pune sub semnul întrebării și posibilitatea ca un vicepreședinte al organizației de tineret a unui partid de opoziție să fi avut un traseu asemănător.

„Despre șanse egale putem vorbi atunci când și ceilalți tineri capabili știu că pot bate la aceeași ușă și au motive să creadă că, dacă li se va deschide, față de ei vor fi aplicate aceleași reguli”, a conchis Lilia Ioniță.

De menționat că, potrivit unei investigații anterioare, Bogdan Zgherea a început să activeze în cadrul Ministerului Culturii din anul 2023. Acesta s-a angajat la vârsta de 18 ani, când era student în primul an, iar la momentul numirii în funcție nu deținea diplomă de licență.

Investigația mai arata că tânărul era remunerat cu aproximativ 33.330 de lei brut pe lună, iar contractul avea o valoare anuală de 300.000 de lei pentru o perioadă de nouă luni.

Bogdan Zgherea a absolvit în 2023 Colegiul Național de Comerț al ASEM și este în prezent student la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău. Tot în 2023, acesta a devenit membru al Partidului Acțiune și Solidaritate și s-a alăturat Organizației de Tineret a formațiunii.Înainte de a ajunge la Ministerul Culturii, Zgherea a fost asistentul deputatei PAS Ana Calinici.

Ulterior, instituția a încheiat cu acesta mai multe contracte de prestări servicii, fără organizarea unor proceduri de achiziții publice, acestea fiind încadrate la categoria achizițiilor de valoare mică. Totodată, în iulie 2024, Bogdan Zgherea a fost numit consilier în cabinetul fostului ministru al Culturii, Sergiu Prodan.

În urma scandalului apărut în spațiul public, fostul ministru al Culturii, Cristian Jardan, a anunțat rezilierea contractului cu Zgherea. Oficialul a recunoscut că remunerarea acestuia trebuia să fie proporțională cu experiența și nivelul studiilor pe care le avea.

La rândul său, Bogdan Zgherea a declarat că salariul său a fost majorat treptat, în limitele legii, și că a fost implicat în mai multe proiecte ale Ministerului Culturii. Acesta a spus că în activitatea sa au contat competența, disciplina și rezultatele obținute și că își continua studiile universitare în domeniul economic.