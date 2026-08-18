VIDEO: O companie de construcție, bănuită de evaziune fiscală de 3.000.000 lei: Ascundeau o parte din bani în coșul de gunoi

O companie de construcții din Chișinău este cercetată de procurori și Serviciul Fiscal de Stat (SFS) într-un dosar de evaziune fiscală de circa 3.000.000 de lei. Oamenii legii au desfășurat patru percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport a factorilor de decizie din cadrul companiei vizate, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

„Pe parcursul anului 2025, compania din Chișinău a efectuat încasări de la diferite persoane și alte companii, fără însă să le reflecte în evidența contabilă. Așadar, aceasta a indicat ilegal în declarațiile fiscale informații denaturate privind veniturile reale ale entității.

Prin urmare, ofițerii SFS, sub conducerea PCCOCS, au desfășurat patru percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport a factorilor de decizie din cadrul companiei vizate”, precizează PCCOCS.

În urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mijloace bănești în valută națională și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli.