Deputatul PAS Sergiu Lazarencu sare în apărarea Seliniei Cojocaru

Deputatul PAS Sergiu Lazarencu a criticat o investigație publicată de portalul MoldovaCurata.md despre Selinia Cojocaru, o tânără cu care, spune el, a colaborat în perioada în care a deținut funcția de ministru al Mediului. Parlamentarul susține că nu a identificat în material elemente care să indice existența unei ilegalități.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Lazarencu a calificat articolul drept o „așa-zisă investigație” și a afirmat că discuțiile privind activitatea profesională a tinerei riscă să descurajeze implicarea tinerilor în instituțiile publice.

„Am citit de mai multe ori acel articol și am încercat să înțeleg unde este crima, unde este ilegalitatea, dar nu am găsit nimic”, a declarat deputatul.

Potrivit lui, faptul că un tânăr cu competențe digitale își combină studiile cu activitatea profesională nu ar trebui să reprezinte un motiv de critică. El a menționat că Selinia Cojocaru a fost remunerată cu aproximativ 7.000 de lei lunar pentru activitatea sa și a susținut că serviciile respective ar putea costa mult mai mult pe piața privată.

Deputatul a precizat, totodată, că Selinia Cojocaru nu era membră a PAS în perioada în care a lucrat la Ministerul Mediului. În opinia sa, chiar și apartenența politică nu ar trebui să constituie, prin ea însăși, un impediment pentru angajarea unor persoane competente în instituțiile publice.

„Tinerii sunt prezentul și viitorul acestei țări și, din păcate, astfel de articole îi vor descuraja să se implice în activitatea instituțiilor publice, or, de talentul și dedicația lor este mare nevoie acum”, a scris Sergiu Lazarencu.