Criză în Coreea de Sud! Mii de medici rezidenți și stagiari și-au dat demisia într-o singură zi / Care este marea temere a acestora

Mii de medici rezidenți și stagiari din Coreea de Sud și-au dat demisia luni. Medicii fac grevă fiind nemulțumiți de decizia guvernului de a permite angajarea în sistemul de sănătate a unui număr crescut de specialiști potrivit BBC.

Medicii sud-coreeni fac grevă în semn de protest față de planurile guvernamentale. Ministerul Sănătăţii a anunțat că peste 1.600 de medici nu s-au prezentat luni la locul de muncă și că 6.415 au depus scrisori de demisie. Organizatorii protestului au anunțat că de marți intră în grevă generală. Guvernul vrea să permită intrarea în sistem a unui număr crescut de medici deoarece raportul specialist-pacient a scăzut foarte mult. De asemenea, Coreea de Sud are o populație îmbătrânită și are nevoie de medici pentru această categorie. În schimb, medicii se tem că noile angajări vor produce concurență și vor duce la scăderea veniturilor. Coreea de Sud are un sistem de asistență medicală în mare parte privat. Peste 90% din spitale sunt private, iar majoritatea procedurilor sunt legate de plățile de asigurări. Medicii sunt printre cei mai bine plătiți din lume, datele OCDE din 2022 arătând că specialistul mediu dintr-un spital public primește aproape 200.000 de dolari pe an, un salariu care depășește cu mult salariul mediu național.

