CRJM critică modificarea rapidă a legii pentru numirea membrilor în Comisia Vetting: Adoptarea trebuie să aibă loc respectând democrația și statul de drept

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) califică drept regretabilă și nejustificată modificarea legislației care permite desemnarea membrilor internaționali în Comisia de evaluare a procurorilor prin votul majorității simple de 51 de deputați. Potrivit organizației, îngrijorătoare este mai ales modalitatea și viteza cu care amendamentul a fost introdus și adoptat. CRJM susține că în acest proces au fost încălcate principiile de transparență și de consens politic, recomandate de Comisia de la Veneția și de alte instituții europene.

„Practici periculoase în procesul de modificare a legislației privind desemnarea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor.

CRJM declară regretabilă și nejustificată modificarea legislației, care permite numirea membrilor internaționali prin votul majorității simple a 51 de deputați.

În special, este gravă modalitatea și viteza fulminantă de introducere și de adoptare a acestui amendament, fiind încălcate principiile de transparență, dar și de consens politic, solicitate de Comisia de la Veneția și de alte instituții europene.

„Este o decizie absolut regretabilă, pentru că nu este justificată, nu a fost consultată și cred că va servi ca un semnal destul de prost pentru Comisa Europeană”, a declarat Ilie Chirtoacă la postul public de televiziune.

Comisia de evaluare a procurorilor nu se află în blocaj total din cauza numărului redus de membri, aceasta fiind operațională și în capacitate de a examina în continuare dosarele persoanelor supuse evaluării externe. Respectiv, chiar dacă modificarea respectivă ar fi ultima soluție, adoptarea trebuie să aibă loc respectând democrația și statul de drept.

De asemenea, arhitectura a fost concepută și agreată având la bază un consens politic larg, prin acel vot majoritar din partea a 61 de deputați, iar orice modificare făcută în grabă, fără consultări publice și mascată într-un alt proiect de lege este gravă și regretabilă.-”, se arată într-un comunicat.