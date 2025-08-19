CSJ a pronunțat prima hotărâre în dosarul „Laundromatului rusesc”. Un judecător din Căușeni găsit vinovat, dar scutit de pedeapsă

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pronunțat, pe 15 august, prima hotărâre în una dintre cauzele supranumite „Laundromatul rusesc”. Dosarul viza un judecător de la Judecătoria Căușeni, care, în mai 2011, a emis o ordonanță judecătorească prin care dispunea încasarea sumei de 200 de milioane de dolari SUA de la o companie rusă în favoarea unei companii britanice.

Ordonanța nu a fost contestată și a fost executată rapid prin sistemul bancar din Republica Moldova. Ulterior, Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău au constatat vinovăția magistratului pentru pronunțarea cu bună știință a unei hotărâri contrare legii, faptă prevăzută de articolul 307 din Codul penal.

Judecătorul a cerut achitarea la CSJ, invocând că fapta nu întrunește elementele infracțiunii. Instanța supremă a respins argumentele și a subliniat că ordonanța judecătorească, chiar dacă nu era menționată expres în articolul 307 la acel moment, constituia obiect imaterial al infracțiunii.

Completul a reținut că magistratul a admis mai multe nereguli grave: emiterea ordonanței în baza unor copii necertificate, lipsa traducerii documentelor, punerea pe rol a cauzei fără achitarea taxei de stat, eliberarea ordonanței pentru o companie care nu avea dreptul legal să solicite plata și neverificarea autenticității cambiei pe care se baza cererea. Judecătorul a fost considerat parte esențială într-un plan complex de obținere frauduloasă a ordonanței.

Deși a constatat vinovăția magistratului, CSJ a dispus încetarea răspunderii penale, pe motivul expirării termenului legal de prescripție – peste cinci ani de la comiterea faptei.

Pe rolul instanțelor din Republica Moldova se află și alte cauze similare din dosarul „laundromatului rusesc”. Practica judiciară nu este uniformă: în unele cazuri judecătorii au fost achitați, iar în alte cauze judecătorii au fost găsiți vinovați, însă liberați de pedeapsă din cauza expirării termenului de tragere la răspundere penală.