Washington: Zelenski îi cere lui Trump să impună Rusiei pacea „cu forța”

Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski se află, luni, la Washington DC, pentru discuţii cruciale cu liderul american Donald Trump. Zelenski a declarat că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Acesta s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și cu alți lideri europeni veniţi în SUA, la ambasada ucraineană, înainte ca acesta să meargă la Casa Albă.

Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete împotriva orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, cu doar câteva ore înainte ca președintele Zelenski să se întâlnească cu Trump.

Președintele SUA a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina. JD Vance va participa la întâlnire, potrivit unor surse, deși vicepreședintele american l-a atacat pe Vladimir Zelenski în Biroul Oval, la prima discuție publică dintre cei trei.

Donald Trump spune că nu este nevoie de un armistițiu în Ucraina. Un acord de pace poate fi încheiat în timp ce Ucraina și Rusia sunt în război, mai adaugă acesta, potrivit Sky News.

„Nu cred că este nevoie de un armistițiu. Dacă vă uitați la cele șase acorduri pe care le-am încheiat anul acesta, toate părțile erau în război, nu am încheiat niciun armistițiu. Știu că ar fi bine să existe, dar înțeleg și din punct de vedere strategic de ce una dintre părți nu ar dori acest lucru. Dacă se încheie un armistițiu, ei reconstruiesc și reconstruiesc și reconstruiesc și poate că nu vor asta.”

Trump a spus că îi place „conceptul de armistițiu”, deoarece oamenii nu ar mai fi uciși, dar „putem ajunge la un acord în care să lucrăm la un acord de pace în timp ce ei se luptă”.

Trump: Sunt „șanse rezonabile” de a pune capăt războiului

„Am pus capăt la șase războaie”, se laudă Trump, afirmând că este „încrezător” că conflictul din Ucraina poate fi „rezolvat”.

Donald Trump este întrebat dacă înțelege care sunt „cauzele profunde” ale războiului.

Întrebarea face referire la o exprimare folosită de Vladimir Putin pentru a încerca să justifice invazia pe scară largă a Ucrainei și atacurile repetate asupra centrelor civile.

„Războiul se va termina. Acest domn vrea să se termine, Vladimir Putin vrea să se termine, cred că întreaga lume s-a săturat de el și noi îl vom termina”, spune Trump.

„Am pus capăt la șase războaie”, afirmă președintele SUA.

„Și am crezut că acesta va fi poate cel mai ușor, dar nu este cel mai ușor, este unul dificil, din multe motive, și se va discuta despre el mult timp.”

El a adăugat: „Sunt încrezător că îl vom rezolva.”

Anterior, întrebat despre afirmația liderului ucrainean că Rusia trebuie să pună capăt războiului și despre afirmația liderului SUA că Ucraina trebuie să facă acest lucru, Trump a spus:

„Cred că vom avea o întâlnire”. „Cred că, dacă totul va merge bine astăzi, vom avea o întâlnire trilaterală și cred că va exista o șansă rezonabilă de a pune capăt războiului când vom face acest lucru.”

Zelenski: „Suntem pregătiți pentru întâlnirea trilaterală”

Un jurnalist îl întreabă pe Zelenski dacă este pregătit să „trimită trupele ucrainene la moarte” sau să „redesenăm hărțile”.

„Trăim în fiecare zi sub amenințarea atacurilor”, spune Zelenski, menționând moartea recentă a unui copil.

„Trebuie să oprim acest război pentru a opri Rusia și avem nevoie de sprijinul partenerilor americani și europeni.

Vom face tot ce ne stă în putință în acest sens.

Arătăm că suntem un popor puternic”.

Trump spune că vor exista garanții de securitate

Donald Trump a declarat că vor exista anumite garanții de securitate pentru Ucraina.

Liderul american a spus: „Vor fi multe, vor fi multe ajutoare în ceea ce privește securitatea. Vor fi multe ajutoare. Va fi bine. Ei sunt prima linie de apărare pentru că se află acolo, dar noi îi vom ajuta și noi. Vom fi implicați când va fi nevoie.” Trump nu a precizat dacă acest lucru va implica trupe americane.

Donald Trump a refuzat să spună dacă acesta este sfârșitul sprijinului acordat de Washington Ucrainei.

Cei doi lideri răspund la întrebări în Biroul Oval.

Trump a fost întrebat dacă summitul de astăzi a fost „un acord sau nu”.

El a declarat reporterilor: „Nu pot spune asta niciodată.

„Nu este niciodată sfârșitul drumului.

Oameni sunt uciși și vrem să oprim asta. Așadar, nu aș spune că este sfârșitul drumului. Nu, cred că avem șanse bune să reușim acum.”

Trump adaugă că „crede” că și Putin dorește sfârșitul războiului.

Într-o altă referire la prima sa întâlnire cu Zelenski, Trump refuză, de asemenea, să spună cine, dacă Ucraina sau Rusia, „ține cărțile”.

Vladimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump pentru summitul de de la Washington și i-a mulțumit și soției sale, Melania.

Prima doamnă a SUA i-a scris o scrisoare lui Vladimir Putin, care i-a fost înmânată vineri.

Așezat în Biroul Oval, Zelenski a spus: „Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră și pentru eforturile personale de a opri uciderile și de a pune capăt acestui război. Mulțumesc soției dumneavoastră, prima doamnă a Statelor Unite. Ea a semnat o scrisoare adresată lui Putin despre copiii noștri răpiți”.

Zelenski, întâmpinat de Trump la Casa Albă

Vladimir Zelenski a fost primit, luni, la Casa Albă, de președintele american Donald Trump, după ce liderul SUA s-a întâlnit vineri cu Vladimir Putin, în Alaska, pentru discuții de pace privind Ucraina.