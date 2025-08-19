Într-o perioadă în care cetățenii Republicii Moldova se confruntă cu dificultăți economice majore, Guvernul a decis să aloce aproape 6 milioane de lei din bugetul de stat pentru organizarea unui concert dedicat Zilei Independenței. Evenimentul, programat pentru 27 august, va dura doar 6 ore și va fi organizat de firma Suhih Production SRL, aceeași companie care a organizat și evenimentul din 2024. Este al doilea contract consecutiv atribuit acestei firme fără licitație publică, ridicând semne de întrebare privind transparența și corectitudinea procesului de achiziție .

În anul 2024, Guvernul a cheltuit aproape 10 milioane de lei pentru trei zile de festivități, iar în 2025, suma alocată este de aproape 6 milioane de lei, deși evenimentul va dura doar o singură zi. Această creștere a cheltuielilor pentru evenimente de acest tip ridică întrebări legate de prioritățile financiare ale autorităților, în contextul în care multe sectoare esențiale, precum educația, sănătatea și infrastructura, se confruntă cu lipsuri de fonduri.

În plus, în timp ce Guvernul alocă sume considerabile pentru organizarea de evenimente, cetățenii se confruntă cu creșterea prețurilor la produse de bază, scăderea nivelului de trai și migrarea în masă a tinerelor talente în căutarea unor oportunități mai bune în străinătate. Aceste discrepanțe între cheltuielile publice și realitățile economice ale populației generează un sentiment de inechitate și frustrare în rândul cetățenilor.

În acest context, este esențial ca autoritățile să reevalueze prioritățile financiare și să aloce resursele în mod echitabil, asigurându-se că nevoile fundamentale ale populației sunt satisfăcute înainte de a investi sume mari în organizarea de evenimente. Transparența în procesul de achiziție și responsabilitatea în gestionarea fondurilor publice sunt cruciale pentru restabilirea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.