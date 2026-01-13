Vinul moldovenesc cucerește lumea: Peste 800 de medalii în 2025

Vinul moldovenesc reușește să devină tot mai cunoscut și apreciat la nivel internațional. În ultimii ani, Republica Moldova a reușit să aducă cramele în prim-planul exportului mondial de vin, iar în 2025 a fost apreciat la cele mai prestigioase evenimente internaționale, reușind să obțină peste 800 de medalii la 26 de competiții desfășurate pe trei continente.

Obținerea unui număr record de medalii la o serie de competiții, prezența în marile capitale europene și găzduirea, în premieră, a unor evenimente de anvergură mondială, cum ar fi prestigiosul Concurs Mondial de la Bruxelles, au demonstrat că Republica Moldova poate concura cu regiunile vitivinicole consacrate.

Ștefan Iamandi, director, Oficiul Național al Viei și Vinului: „Avem rezultate excepționale dacă vorbim despre spumante, la concursul Effervescents du Monde, care a avut loc în Franța, la mama producerii spumantelor. Spumantele Republicii Moldova au intrat în top zece din toate mostrele care au fost trimise în toate țările vitivinicole. Sunt rezultate remarcabile care confirmă calitatea și potențialul enorm pe care le au spumantele noastre. Totodată consumatorii nu mai consumă spumant doar de sărbători, se consumă la orice eveniment. Este o tendință și un potențial de export foarte mare pentru noi.”

Andrian Digolean, secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: „Anul 2025, din punct de vedere al evenimentelor vitivinicole a fost unul excepțional. Noi am organizat Congresul Mondial al Viei și Vinului în iunie. În premieră, în luna septembrie am organizat pentru prima dată Concours Mondial de Bruxelles, unde au fost degustate peste o mie de etichete de spumante. Acest lucru ne demonstrează că avem o poziție și putem organiza evenimente de clasă internațională în Republica Moldova.”

Ziua Națională a Vinului este, de asemenea, un eveniment important de promovare, iar în acest an a atras un număr record de turiști.

Ștefan Iamandi, director, Oficiul Național al Viei și Vinului: „În cadrul Zilei Naționale a Vinului am avut un număr record de peste 20 de mii de turiști. Acesta este un impact masiv pentru economia Republicii Moldova deoarece fiecare persoană care vine aici investește cel puțin o mie de euro. O mie de euro înmulțit la 20 de mii înseamnă peste 20 de milioane de euro. Ceea ce înseamnă un impact major. Noi nu în zadar spunem că sectorul vitivinicol este un vagon în economia Republicii Moldova.”

Andrian Digolean, secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: „Nu suntem încă atât de cunoscuți la capitolul țară producătoare de vinuri. Efortul pe care îl depune Oficiul Național al Viei și Vinului este în primul rând pentru a spori vizibilitatea Republicii Moldova. Și acei cunoscători adevărați ai vinului caută aceste produse din locuri mai puțin cunoscute. Și Republica Moldova are încă acest avantaj. Avem soiurile noastre locale, fetească neagră, rară neagră, fetească albă, fetească regală. Avem soiurile de selecție nouă, care uimesc prin calitatea lor.”

Acest an a venit însă și cu unele provocări pentru sectorul vitivinicol, în special, schimbările climatice.

Elizaveta Brahnă, expert în vinificație: „În anul acesta, 2025, am avut temperaturi ridicate, am avut secetă. Condițiile climatice, mai ales în partea de sud-est și partea de sud au fost cam drastice. Am avut un randament foarte mic în bobițe din cauza secetei. Deși am avut aceste condiții nefavorabile, totuși anul acesta avem vinuri albe excepționale, foarte aromatice. Avem și vinuri produse din soiuri roșii, de o calitate foarte înaltă, doar că în cantități mai mici.”

Republica Moldova exportă aproximativ 85% din vinul pe care îl produce. Peste 50% din vinurile moldovenești ajung pe piața Uniunii Europene și pe mesele oamenilor din peste 70 de țări.