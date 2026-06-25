Reguli dure pentru arestul la domiciliu: Cei care pleacă fără voie vor răspunde penal

Persoanele aflate în arest la domiciliu și care părăsesc fără autorizare locuința vor răspunde penal pentru evadare, iar condamnații care lipsesc de la pronunțarea sentinței vor putea fi dați în căutare odată cu pronunțarea acesteia. Modificările legislative au fost aprobate de Guvern la inițiativa Ministerului Justiției.

Potrivit autorităților, în cazul condamnaților care lipsesc în momentul pronunțării sentinței, instanța de judecată va putea dispune din oficiu darea în căutare, cât și aplicarea consemnului. Autoritățile susțin că astfel va fi eliminat intervalul în care persoana condamnată ar putea încerca să se ascundă sau să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, este prevăzută extinderea monitorizării electronice în cazul persoanelor obligate să nu părăsească localitatea sau țara, precum și a celor eliberate provizoriu sub control judiciar. În plus, în Codul de procedură penală e introdusă noțiunea de consemn, cu două forme distincte: consemnul de informare și consemnul la frontieră. Acestea vor fi integrate în resursele informaționale de stat, pentru a facilita localizarea persoanei și fluidizarea comunicării interinstituționale.

Potrivit Ministerului Justiției, modificările urmăresc consolidarea mecanismelor de executare a hotărârilor judecătorești și prevenirea cazurilor în care persoanele condamnate evită executarea pedepselor penale.