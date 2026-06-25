Vămile Leușeni, Palanca și Tudora au fost deblocate. Protestul continuă la Sculeni

Fermierii au blocat joi, 25 iunie, circulația pe mai multe trasee naționale și accesul către patru puncte de trecere a frontierei. Între timp, circulația a fost reluată spre și dinspre punctele de trecere Leușeni, Palanca și Tudora, însă accesul către PTF Sculeni rămâne în continuare blocat.

Poliția anunță că circulația rutieră a fost afectată în mai multe zone ale țării, inclusiv în apropierea unor puncte de trecere a frontierei.

Pe traseul R20, în apropierea localității Bușăuca, raionul Rezina, circulația a fost blocată până la ora 12:44.

În raionul Hîncești, pe traseul M1, la kilometrul 7, în zona Punctului de Trecere a Frontierei Leușeni–Albița, circulația a fost blocată. Totodată, în raionul Criuleni, în perimetrul orașului, pe traseul național M21 Chișinău–Dubăsari, traficul a fost întrerupt până la ora 13:20.

Începând cu ora 13:15, circulația a fost blocată și pe traseul R30, în zona Punctului de Trecere a Frontierei Tudora–Palanca, din raionul Ștefan Vodă.

În zona Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, din raionul Ungheni, polițiștii au purtat discuții cu organizatorii protestului pentru deblocarea traseului.

Potrivit celui mai recent comunicat al Serviciului Vamal, circulația vehiculelor a fost reluată către și dinspre posturile vamale Leușeni, Palanca și Tudora, după deblocarea drumurilor de acces.

În schimb, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, accesul către postul vamal rămâne blocat temporar, iar circulația vehiculelor nu este posibilă.

Autoritățile competente se află la fața locului pentru menținerea ordinii publice și gestionarea traficului.

Poliția recomandă conducătorilor auto să manifeste răbdare, să respecte indicațiile oamenilor legii și, dacă este posibil, să opteze pentru rute alternative.