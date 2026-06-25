Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri

Reprezentantul politic al Tiraspolului, Vitali Ignatiev, acuză Chișinăul că ar încerca să perturbe, nu să relanseze, dialogul în formatul „1+1”. Reacția vine după ce viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a propus organizarea unei noi întâlniri a reprezentanților politici la sfârșitul lunii iulie.

Vitali Ignatiev a criticat propunerea autorităților de la Chișinău și a afirmat că tema anunțată pentru discuții, așa-numitul „fond de convergență”, nu ar avea legătură cu agenda negocierilor.

„Dorește să discute despre așa-numitul „fond de convergență”. Același pe care intenționează să-l folosească pentru a lua bani de la transnistreni, pe care să nu-i returneze niciodată. Iar întâlnirea este propusă să aibă loc la Chișinău. Și nimeni de acolo nu a abrogat încă legea „separatismului”, care face din fiecare transnistrean un potențial criminal”, a spus Ignatiev.

Potrivit acestuia, propunerea Chișinăului ar reprezenta „o provocare evidentă”, deoarece așa-numitul „fond de convergență” nu ar avea legătură cu subiectele discutate în cadrul negocierilor.

„Acestea sunt acțiuni necoordonate și distructive ale Republicii Moldova, menite să provoace o catastrofă economică și umanitară și sărăcirea locuitorilor din Transnistria”, a declarat reprezentantul de la Tiraspol.

Vitali Ignatiev refuză de peste doi ani să participe la negocierile organizate la Chișinău, invocând „frica de arestare”.

În același timp, potrivit Infotag, acesta nu invocă aceeași teamă atunci când se deplasează la Chișinău pentru a pleca ulterior cu avionul spre Moscova sau spre alte destinații.