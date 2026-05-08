Cum răspunde Chișinăul după ce Tiraspolul a cerut 28 de milioane de dolari

Biroul politici de reintegrare califică drept „o nouă tentativă propagandistică” solicitarea administrației nerecunoscute de la Tiraspol privind „returnarea” a peste 28 de milioane de dolari, bani care ar proveni, potrivit regimului transnistrean, din taxele achitate de agenții economici din regiune.

Biroul politici de reintegrare a declarat că afirmațiile Tiraspolului urmăresc să distragă atenția de la problemele social-economice din regiunea transnistreană și de la obligația agenților economici de a respecta legislația R. Moldova.

„Orice activitate economică desfășurată în raioanele de est ale țării trebuie să se încadreze în cadrul legal al R. Moldova, inclusiv în ceea ce privește procedurile vamale, fiscale și comerciale aplicabile”, au precizat reprezentanții Biroului.

Chișinăul consideră că acuzațiile formulate de administrația nerecunoscută „nu merită o tratare detaliată”, însă subliniază că autoritățile constituționale acționează transparent și în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de R. Moldova.

Totodată, Biroul politici de reintegrare afirmă că autoritățile de la Chișinău își mențin deschiderea pentru identificarea unor soluții pragmatice în sprijinul populației și al mediului de afaceri din regiunea transnistreană, cu respectarea cadrului legal național.

Instituția a acuzat, în același timp, administrația de la Tiraspol că aplică de peste 30 de ani taxe și plăți ilegale în regiune.

„Tiraspolul aplică diverse plăți ilegale și constrânge în mod abuziv locuitorii și agenții economici din regiune, inclusiv pe deținătorii de acte și bunuri înregistrate conform legislației Republicii Moldova”, se arată în reacția Biroului.

Autoritățile de la Chișinău susțin că vor continua să promoveze măsuri orientate spre protejarea drepturilor cetățenilor, susținerea activității economice legale și avansarea procesului de reintegrare a țării, inclusiv prin ajustarea regimului fiscal pe întreg teritoriul R. Moldova.

Reacția vine după ce așa-numitul minister de externe de la Tiraspol a anunțat, pe 7 mai, că solicită Chișinăului restituirea a peste 28 de milioane de dolari, bani despre care susține că au fost colectați din taxele achitate de agenții economici din regiune începând cu anul 2024.

De menționat că conflictul dintre cele două maluri s-a accentuat după modificarea Codului vamal al Republicii Moldova, care a obligat întreprinderile din regiunea transnistreană să achite taxe vamale în bugetul național. Până în 2024, agenții economici din regiune beneficiau de facilități fiscale și nu achitau aceste plăți către bugetul de stat.

La sfârșitul lunii aprilie 2026, Parlamentul a adoptat și un nou proiect de lege care prevede eliminarea treptată a altor facilități fiscale pentru malul stâng al Nistrului. Astfel, companiile din regiune vor trebui să achite inclusiv TVA și accize pentru importul de mărfuri.

Potrivit autorităților constituționale, fondurile colectate urmează să fie direcționate către Fondul de Convergență, creat pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare în regiunea transnistreană și pentru susținerea inițiativelor de apropiere între cele două maluri ale Nistrului.

Administrația de la Tiraspol s-a opus acestor măsuri și a acuzat Chișinăul că introduce „taxe abuzive”, acuzații respinse de autoritățile moldovene.