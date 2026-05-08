Tragedie într-un sat din Hâncești: Un copil de 4 ani dispărut, găsit decedat

Un copil de 4 ani a fost găsit decedat într-un canal de acumulare, după ce a dispărut de acasă. Totul s-a produs în seara zilei de 7 mai, în satul Călmățui, raionul Hâncești.

Oamenii legii au fost alertați despre dispariția băiețelului în jurul orei 19:55. Copilul se juca sub supravegherea mamei sale, iar în jurul orei 19:00 ar fi ieșit din curtea gospodăriei.

„Potrivit primelor informații, femeia a observat la un moment dat că băiatul nu mai este în curte și a început imediat căutările împreună cu rudele. După ce nu au reușit să îl găsească, a fost alertată Poliția”, ne-a comunicat IGP.

Ulterior, copilul a fost depistat într-un canal de acumulare aflat în extravilanul localității, nu departe de domiciliu. La fața locului a intervenit și un echipaj medical, care a constatat decesul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat pentru expertiză medico-legală. Poliția continuă investigațiile.