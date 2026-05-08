Dronă detectată la sudul Republicii Moldova: Spațiul aerian, parțial închis

O dronă a fost detectată, joi dimineață, survolând neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Ucraina – sudul țării, traversând mai multe localități din raioanele Taraclia, UTA Găgăuzia și Cahul, anunță Ministerul Apărării.

Potrivit Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat la ora 09:35, intrând pe teritoriul Republicii Moldova din direcția Ucrainei, prin zona localității Valea Perjei din raionul Taraclia. Ulterior, la ora 09:49, drona a fost semnalată și de patrula Sectorului Poliției de Frontieră Valea Perjei.

Datele sistemelor de supraveghere aeriană arată că drona a traversat zona Ceadâr-Lunga, îndreptându-se spre localitatea Moscovei din raionul Cahul. La ora 10:16, aparatul de zbor a dispărut de pe radare în apropierea localității Larga Nouă, tot din raionul Cahul.

În contextul incidentului, între orele 09:55 și 10:08, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar, fiind ulterior redeschis. De la ora 10:08, restricțiile au rămas în vigoare pentru sudul țării.

Ministerul Apărării precizează că instituțiile competente, împreună cu experți din statele vecine, investighează cazul pentru a stabili toate circumstanțele și a asigura securitatea cetățenilor. Detalii suplimentare urmează să fie comunicate pe măsura evoluției situației.